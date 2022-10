„Wasserstoff in der Praxis“ ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion betitelt, zu dem der Verein „Zukunft Dialog Speyer“ (ZDS) einlädt.

Der Name des noch jungen Vereins macht es bereits deutlich: In den regelmäßigen Vorträgen soll es um Themen gehen, die an Bedeutung gewinnen. Der künftig in größerem Umfang zu erwartende Einsatz von Wasserstoff als Energiequelle werde gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen, so die Ankündigung. Referenten am Dienstag, 18. Oktober (19 Uhr, Werkskantine Mann+Hummel, Brunckstraße 15), sind Oliver Simon und Axel Busch von der Robert Bosch GmbH Powertrain Solutions. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Anmeldung bis Freitag per E-Mail an g.hoetzl@zds-ev.de.