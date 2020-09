Michael Schollenberger hält am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal einen Vortrag beim Freundeskreis Speyer-Ravenna über „Manzonis Roman überflügelt alles, was wir in dieser Art kennen – Leben und Werk von Alessandro Manzoni (1785 – 1873)“. Eintritt ist frei, aber eine schriftliche Anmeldung bis 23. September bei Mailto: fk-speyer-ravenna@gmx.de notwendig. Alessandro Manzoni, sein Hauptwerk sind „I Promessi Sposi“ (Die Brautleute), ist in Italien einer der berühmtesten Nationaldichter neben dem in Ravenna vor 699 gestorbenen Dante Alighieri. Er hat durch sein Werk Einfluss auf die Entwicklung des Italienischen zur Literatur- und Nationalsprache genommen.