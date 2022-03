Die Steuerungsgruppe Fairtrade der Stadt Speyer befasst sich im Rahmen einer großangelegten Veranstaltungsreihe mit Ruanda, dem afrikanischen Partnerland von Rheinland-Pfalz.

Die Volkshochschule, die Speyerer Freiwilligenagentur, die Stadtbibliothek und das Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt bieten in Kooperation mit „Speyer fairwandeln“ und „Herzen für Ruanda“ zwei weitere Vorträge im April an. „Auf eine Tasse mit ... Anna Wolf“ heißt es am Freitag, 1. April, 19 Uhr, in einem digitalen Vortrag. Zum Herbst ist die Einführung eines Speyerer Partnerschaftskaffees aus Ruanda geplant. Doch wie wird dort überhaupt Kaffee angebaut? Unter welchen Arbeitsbedingungen erfolgt die Produktion? Welche Rolle spielen Kaffeekooperativen? Wie sind die Vertriebswege und wie kommt der Kaffee nach Deutschland? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt. „Auf eine Tasse mit ... Carola Stein“ heißt es dann am Freitag, 29. April, 17 Uhr. Das Thema: 40 Jahre Graswurzelpartnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda. Fragen, die beleuchtet werden: Wie sieht die Zukunft für die Partnerschaft aus? Was sind die aktuellen Themen der Partnerländer? Was ist das Besondere an dem Engagement für die Partnerschaft?

Anmeldung für beide Veranstaltungen: www.vhs-speyer.de (Kursnummer 10412 beziehungsweise 10411). Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist nötig.