In fünf jeweils Mittwoch-Veranstaltungen im Historischen Ratssaal berichten Experten zum Thema „Speyer in Nationalsozialismus“.

Fachleute der Speyerer Stadtgeschichte und Studenten/innen der Universität Mannheim erforschen derzeit die Ereignisse in Speyer während des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945. Geleitet werden die in einem Sammelband festgehaltenen Vor- und Nachwirkungen vom Kulturellen Erbe der Stadt (Stadtarchiv) und der Forschungsstelle Widerstand der Universität Mannheim. Auch die Vorgeschichte und die Nachwirkungen werden untersucht.„In den zahlreichen Stadtgeschichten wird die NS-Zeit zwar nicht ausgespart, aber Sammelbände, die sich den Ereignissen und Verhältnissen einer Stadt in der gesamten Epoche des Nationalsozialismus widmen, liegen bislang nur für Frankenthal und Landau vor“, informiert Walter Rummel, zwischen 2007 und 2021 Leiter des für die Pfalz zuständigen Landesarchivs Speyer. Seine Nachfolgerin ist Gisela Fleckenstein.

Termine: 26. April, Hannes Ziegle:, „Speyerer Schulen im Nationalsozialismus“, 24. Mai, Franz Maier: „NSDAP und NS-Organisationen in Speyer, 5. Juli, Thomas Fandel: „Konfrontation und Kooperation. Katholische Kirche und NS-Regime in der Dom- und Bischofsstadt Speyer“, 11. Oktober, Sophia Rishyna: „Den Künstler der Gemeinschaft der Deutschen zurückgeben. Nationalsozialistische Kulturpolitik im Beispiel Speyers“, 8. November, Walter Rummel: „ … im Interesse des Reiches. Arisierung in Speyer 1938 – 1941“. Beginn ist immer um 18.30 Uhr.