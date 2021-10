Gleich drei Autorengruppen präsentieren im Oktober ihre Texte in der Villa Ecarius. Den Anfang macht heute um 19.30 Uhr der „Club der lebenden Autoren“ mit „Eine Villa voller Worte“. Die Kurzgeschichten und Gedichte sind exklusiv zum hundertjährigen Jubiläum der Stadtbibliothek entstanden. Mal geheimnisvoll, mal voller Poesie, handeln sie vom Lesen und Schreiben und erzählen vom Zauber, wie er nur in Büchern zu finden ist. Die frisch veröffentlichte Anthologie, die neben den Texten auch Bilder und Informationen zur Geschichte der Stadtbibliothek enthält, kann an dem Abend erworben werden. Der Band wurde schon zum Festakt aus Anlass des Jubiläums vorgestellt, bei dem im Historischen Ratssaal Bürgermeisterin Monika Kabs, die Landestagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß (SPD) als Vorsitzende des Landesverbands des Deutschen Bibliotheksverbands und Bettina Gersch als Vorsitzende der Freunde der Stadtbibliothek sprachen. Schüler der städtischen Musikschule umrahmten die Veranstaltung, bei der in einem Video Kinder der Kita Rulandstraße die Stadtbibliothek erklärten und Stefan Hering Cerin ein Bib-Quiz „100 Jahre – 100 Bücher“ bot.