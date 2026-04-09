Der Biker Club Speyer hat Vorstand, Beisitzer, Ältestenrat und Kassenprüfer neu gewählt. Das hat der Club mitgeteilt. Fünf von 14 Ämtern wurden neu besetzt: Erster Vorsitzender bleibt Ralf Baader, neuer Zweiter Vorsitzender wurde Fritz Schambach. Schatzmeister ist weiterhin Gerald Degenhardt, Schriftführerin bleibt Rosemarie Riegel. Die Beisitzer: Manfred Brossette, Uwe Herodes (neu), Arno Becker (neu). Der Ältestenrat ist jetzt wie folgt besetzt: Friedel Flory, Michael Schulik (neu), Bernhard Roth, Dieter Nikolaus (neu). Kassenprüfer sind Angelika Schmidt, Ernst Zipp und Bernhard Roth. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Der bisherige Vorstand und Schatzmeister wurden nach der Verlesung des Geschäfts- und Kassenberichts für das Wirtschaftsjahr 2025 einstimmig entlastet.

Dieter Nikolaus erhielt für seine langjährigen Vereinsaktivitäten und treuen Dienste ein Weinpräsent und eine Urkunde. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Bernhard Roth geehrt.