Eine Marketing GmbH für Speyer regt Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, an.

In der Mitgliederversammlung der Leistungsgemeinschaft am Mittwoch, 8. September (19 Uhr, Straub Catering, Tullastraße 37), will er sich von den Mitgliedern beauftragen lassen, entsprechende Gespräche mit der Stadtverwaltung zu führen. Die Leistungsgemeinschaft sei im Jahr unter seiner Verantwortung auf 50 Mitglieder gewachsen, betont er. Dauerhaft sei sie jedoch wegen der rückläufigen Anzahl an Selbstständigen nicht schlagkräftig genug, um einen übergreifenden Auftritt von „Handel, Dienstleistern, Gastronomie, Hotellerie, Museen, Krankenhäusern, Ärzten und Schaustellern“ zu organisieren. Diesen brauche Speyer aber, um den massiven Frequenzrückgang seit der Salierbrücken-Sperrung und der Corona-Krise aufzufangen.

Die Stadt könnte die Federführung in einer solchen GmbH übernehmen, ein Geschäftsführer auf Honorarbasis die Stadt auch hinsichtlich des Veranstaltungsmanagements voranbringen, sagt Bödeker. Gesellschafter könnten unterschiedliche Akteure aus den genannten Bereichen werden, ein genaues Modell müsste aber noch entworfen werden. Eine GmbH sei eine zeitgemäße Form für die Aufgaben im Stadtmarketing.

Gespräche mit der Stadt

Mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) habe er schon Gespräche darüber geführt. Vor Jahren hatte es den – letztlich nicht weiter verfolgten – Vorschlag gegeben, die städtische Tourismusförderung in einer GmbH zu bündeln. „Speyer ist das, was wir gemeinsam daraus machen“, so Bödeker. Der Inhaber eines Schuhhauses lädt zur Versammlung von „Das Herz Speyers“ nicht nur Mitglieder ein; sein Ansatz sei, möglichst viele Akteure ins Boot zu nehmen.