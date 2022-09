Der Vorschlag eines Bürgers ist am Donnerstag, 22. September (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), Thema in der nächsten Stadtratssitzung: Die Stadt soll einen Wegabschnitt als Ehrung dem kürzlich verstorbenen früheren sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow widmen.

Vorgeschlagen wird eine Umbenennung der heutigen Rheinallee zwischen der Ampel am Schillerweg und den Gaststätten „Alter Hammer“ und „Rentschlers“. Die Idee einer „Gorbatschow-Allee“ in Speyer stammt von Bernhard Bumb, Stadtführer, Journalist, CDU-Mitglied. „Die Umbenennung würde auch zum Helmut-Kohl-Ufer passen, haben Kohl und Gorbatschow wahrscheinlich doch die wichtigsten Gespräche bezüglich der Wiedervereinigung geführt und sehr wichtige politische Kontakte miteinander gehabt“, begründet Bumb. Es wären nur die zwei Lokale von einer Adressänderung betroffen, meint er.

Bumb darf seine Anregung zu Beginn der Ratssitzung bei einem für – angemeldete – Bürgerfragen vorgesehenen Punkt vorbringen. Michail Gorbatschow (1931 bis 2022) war zwischen 1985 und 1991 der maßgebliche Politiker der früheren Sowjetunion. In Speyer war er in Begleitung des damaligen Kanzlers Kohl und mit großem Bahnhof am 10. November 1990 und nochmals für eine Filmdokumentation im Jahr 2001 zu Gast.