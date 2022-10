Wo der Wochenmarkt an Samstagen künftig stattfinden soll, ist noch in der Diskussion. Von der FDP-Ratsfraktion gibt es derweil einen Vorschlag zur Aufwertung: Der Markt soll von April bis Oktober um ein „Marktfrühstück“ ergänzt werden.

„Ein Marktfrühstück nach dem Vorbild in Mainz wäre eine große Bereicherung für Speyer“, so die Liberalen in ihrem Prüfantrag für die kommende Stadtratssitzung. Ihnen schwebt eine Veranstaltung dieser Art pro Monat im Sommerhalbjahr an. Das würde sich positiv auf die Attraktivität der Innenstadt und des Marktes auswirken. Vorschlag ist, dass sich Winzer jeweils um die Ausrichtung bewerben und bei einem Zuschlag die Organisation vor Ort übernehmen sowie individuelle Akzente mit regionalen Getränken und Snacks setzen.

Der Standort des Marktes wäre dabei nicht der entscheidende Faktor, so die FDP. Wenn er auf den Königsplatz zurückkehrte, wäre für sie ein Frühstück rund um den Platz, im nahegelegenen Kulturhof oder entlang der Maximilianstraße denkbar.