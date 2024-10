Den Wunsch eines Brunnens auf einem neugestalteten Postplatz gibt es schon länger. In dieser Woche haben ihn die Freien Wähler mit einem politischen Antrag konkretisiert. Darauf folgt nun die Speyerer Wählergruppe (SWG): „Eine Idee für den Postplatz könnte sein, das Brezelhäuschen in einen Brunnen zu verwandeln“, so Fraktionsvorsitzende Sarah Mang-Schäfer in einer Stellungnahme. Dies könne unter Berücksichtigung des jetzt erklärten Denkmalschutzes für das Bauwerk aus den 1980er-Jahren geschehen.

Der SWG schweben weite Wasserflächen vor, die die Luft bis zu mehreren Metern Höhe mit einem feinen Wassernebel befeuchten und damit auch Positives für das Stadtklima bewirken könnten. Als Umrandung für den Brunnen im Brezelhaus wäre aus ihrer Sicht ein bepflanztes Beet mit integrierten Sitzbänken sinnvoll. Gefordert wird zudem ein Gesamtkonzept für den Platz: „Die Flickschusterei, ein Bäumchen hier, eine Bank dort, ein Pflanzentrog, ein Beet, eine Sitzecke, provisorische, zeitlich begrenzte Ausführungen aus Holz, Auf- und Abbau, wirken immer nur begrenzt und geben kein Gesamtbild ab.“