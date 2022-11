Einen Steg als barrierefreien Zugang zu einem Speyerer Badesee wünschen sich die Stadtratsfraktionen von CDU, Grünen und SWG. Sie haben für die Ratssitzung am Donnerstag (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) einen Prüfantrag zu diesem Thema eingereicht.

Es solle auch untersucht werden, ob Zuschüsse möglich sind und wie in unmittelbarer Nähe des Stegs Parkplätze für Menschen mit Behinderung eingerichtet werden können. Als mögliche Stelle nennen die drei Fraktionen den Binsfeldsee, bei dem die Schranke aus Richtung Otterstadt kommend für den entsprechenden Personenkreis nutzbar sein müsste. Die dortige WC-Anlage könnte in diesem Zusammenhang barrierefrei saniert werden.

Die Fraktionen sehen ihre Initiative als „weiteren Schritt zur Inklusion in Speyer“ und verweisen darauf, dass sie mit den Behindertenbeauftragten sowie mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft besprochen sei. Sie schlagen eine flach abfallende, rutschsichere Rampe mit beidseitigen Handläufen vor, die auch für einen Rollstuhl nutzbar wäre. Ein Beispiel für einen barrierefreien Zugang gibt es an der Schlicht bei Neuhofen. Hier war er Teil eines Investitionspakets von 1,2 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur. In Speyer sehen die drei Fraktionen in dieser Hinsicht „Nachholbedarf“.