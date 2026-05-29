Voraussichtlich im vierten Quartal 2026 soll das städtische Projekt abgeschlossen werden, bei dem seit 2022 Straßennamen in Speyer auf dem Prüfstand stehen.

Für die Expertenkommission um Stadtarchiv-Leiterin Christiane Pfanz-Sponagel geht es vor allem um die Prüfung, ob Namensgeber von Straßen in Speyer etwa aus der Zeit des Nationalsozialismus so stark belastet sind, dass sie als Vorbilder nicht taugen. Sie soll Empfehlungen vorlegen, auf deren Basis der Stadtrat über mögliche Umbenennungen entscheiden könnte. Als Beispiel schon beim Start des Projekts wurde die Karl-Leiling-Allee angeführt, die nach einem Speyerer Oberbürgermeister benannt ist, der auch vor und nach der Zeit des Nationalsozialismus amtierte, in dieser allerdings Mitglied der Hitler-Partei NSDAP war.

Zwischenergebnisse könnten noch nicht mitgeteilt werden, so die Stadt auf Anfrage. „Hintergrund ist die Komplexität des Themas, das nur in seiner Gesamtheit angemessen eingeordnet und bewertet werden kann“, erläutert Sprecherin Anke Illg. Die Kommission, der auch Lenelotte Möller und Wilhelm Kreutz angehören, brauche noch etwas Zeit, um die Ergebnisse ihrer Arbeit fertigzustellen. Danach werde die Öffentlichkeit darüber informiert. Von mehr als 500 Straßennamen war zuletzt noch ein gutes Dutzend in der näheren Prüfung.