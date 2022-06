Fußgängerampeln unter anderem entlang der Brezelfestumzug-Strecke sollen Speyer-typische Symbole erhalten. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit dem Antrag von SWG, CDU und Grünen zugestimmt. Die genauen Motive stehen noch nicht fest. Im September will die Stadtverwaltung Designvorschläge vorlegen, sagte Fachbereichsleiter Robin Nolasco. Aus den Fraktionen klang an, dass sie den Brezelbu und ein Brezelmädchen haben wollen. Der Verkehrsverein habe einen Zuschuss in Aussicht gestellt, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Die Stadt gehe schon länger mit dem Thema schwanger, hätte auch ohne den Antrag einen Vorschlag vorgelegt, betonte Nolasco. Auch eine Bürgerbefragung zum besten Motiv sei denkbar. Bis zum Brezelfestumzug 2023 sollten alle Ampeln ausgestattet sein, so der Fachbereichsleiter. Er schätzte die Kosten auf 4000 Euro. Diskussionsbedarf gibt es noch dazu, welche Ampelanlagen nach dem Vorbild anderer Städte die Fußgänger-Motive mit Lokalkolorit erhalten sollen. Die FDP regte an, neben den genannten Kreuzungen zwischen Rauschendem Wasser und Gedächtniskirche auch Anlagen an den Stadteingängen zu berücksichtigen.

Die einzige Gegenstimme kam vom fraktionslosen Stadtrat Matthias Schneider. Je eine Enthaltung steuerten die Fraktionen von Grünen, Linken und AfD bei.