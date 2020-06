Beim Streaming-Programm von „Speyer.Kultur.Support.“ aus der Stadthalle in Speyer spielt am reitag, 26. Juni, 20 Uhr, die Speyerer Band Vellocet das Konzert ohne Publikum No. 12 live aus der Stadthalle. Insgesamt 78.000 Euro hat die vom Kulturbüro der Stadt Speyer organisierte Kampagne bisher mit Spenden und Online-Konzerten eingespielt, die in vollem Umfang der Speyerer Kulturszene zu gute kommen werden. Die Kampagne ist nachhaltig angelegt und soll auch nach der Sommerpause mit neuen Formaten fortgeführt werden.

Das Alternative Trio Vellocet in der Besetzung Mauritz Nagels (Guit/Voc), Joshua Schwarz (Bass) und Roman Fischer (Drums) aus Speyer ist geprägt von der Jugend-Protestkultur der 60’s, 70’s, 80’s und 90’s. Ihre Liveshows und die zwei Alben in Eigenproduktion versprühen den Sound der Rebellion. Die zweite CD „Drowning Flow“ wurde im Herbst veröffentlicht. Das „Tough Magazine“ schreibt: „Die Band ist bereits seit 2010 aktiv und hat sich in dieser Zeit etwas vom Hardcore-Punk der Anfangstage gelöst, um nun richtig coolen groovenden Alternative/Rock’n’Roll zu spielen, der sich auch durch die gute Stimme des Sängers auf die Laufzeit von knapp 47 Minuten, die sich auf zwölf Songs verteilen, entfaltet.“

Gesendet wird der Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt, https://www.youtube.com/user/stadtspeyer, und die Facebookseite „Speyer.Kultur“. Die Ausführenden erhalten eine Gage. Online werden spezielle Unterstützertickets angeboten, deren Erlös Künstlern zugutekommt. Infos: www.speyer.de/kultursupport.