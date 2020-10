Die Vorlesezeit der Stadtbibliothek Speyer „Von O(ktober) bis O(stern)“ wird zum digitalen Vorlesespaß für Groß und Klein. In Kooperation mit dem Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek“ wird von Oktober bis einschließlich März an jedem ersten Samstag im Monat ab 11 Uhr virtuell jeweils ein Kindermärchen vorgelesen. Anschließend darf fleißig gerätselt, gemalt oder gebastelt werden. Antworten oder Bilder können dann gerne direkt an die Stadtbibliothek geschickt oder auf Facebook und Instagram unter dem Hashtag #stabispeyerdigital geteilt werden.

Wer drei Beiträge einreicht oder postet, kann etwas gewinnen.

Die digitale Vorlesezeit ist abrufbar auf:

Homepage des OK Speyer: http://www.okspeyer.de/

YouTube Channel der Stadt Speyer: https://www.youtube.com/user/stadtspeyer

Facebook-Seite der Stadtbibliothek Speyer: https://www.facebook.com/stadtbibliothek.speyer

Instagram-Seite der Stadtbibliothek Speyer: https://www.instagram.com/stabispeyer/