Even Gast ist der Sieger beim Stadtentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs. Der Sechstklässler des Schwerd-Gymnasiums setzte sich gegen sieben weitere Teilnehmer durch. Die Jury durfte den Kindern wieder in der Villa Ericus lauschen. Die Freude am Lesen stand spürbar im Vordergrund.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder Sechstklässler von acht weiterführenden Schulen aus Speyer beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teil. Die sechs Schülerinnen und zwei Schüler gewannen zuvor ihren jeweiligen Schulentscheid. Am Montagnachmittag traten sie in der zweiten Phase im Speyerer Stadtentscheid an.

Die fünfköpfige Jury bestand aus Ulf Weber, Lehrer an der Siedlungsschule-Realschule-Plus, Matthias Folz vom Kinder- und Jugendtheater Speyer, Bibliothekar Jörg Zech, der Vorjahressiegerin Nuria Walter sowie Lena Certa von der Kreisbildstelle. Bei der Beurteilung legten sie auf die Lesetechnik, also eine deutliche Aussprache und ein angemessenes Lesetempo, aber auch eine stimmige Interpretation und Textauswahl Wert. Die Schüler durften aus einem selbst ausgesuchten Buch und einem Fremdtext je zwei bis drei Minuten vortragen. Langweilig wurde im Vortragssaal der Bücherei bei der abwechslungsreichen Auswahl niemandem: Von Klassikern wie den „Drei Fragezeichen“ bis zu Großstadtabenteuern wie „Mia und das Mädchen vom andern Stern“ begeisterten die Schüler mit ausgefallenen Passagen und selbstbewussten Vorträgen. Die Jury entschied sich beim Fremdtext für die etwas schräge, aber durchaus witzige Detektiverzählung „Gefahr ist unser Geschäft“ von Jana Scheerer.

Schwierige Entscheidung

Gegen 16.30 Uhr gab Bildungsdezernentin Monika Kabs dann stellvertretend für die Jury das mit Spannung erwartete Ergebnis bekannt: Even Gast zieht als sichtbar glücklicher Sieger für die Stadt Speyer in die nächste Runde ein. Im ersten Teil entschied sich Even, der die sechste Klasse des Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasiums besucht, für Jozua Douglas’ Zauberkomödie „Das gemeine Ravioli-Komplott oder Wie wir die Tomate platzen ließen“. Die Jury begeisterte sich insbesondere für seinen lebendigen Vortragsstil. Hinsichtlich des Bezirksentscheids ist Even „schon ein wenig aufgeregt“, aber er „freut sich sehr“. Wie alle Teilnehmer erhielt er neben einer Urkunde auch einen Buchpreis.

Wieder in bekannter Umgebung

Nach zweijähriger Digitalphase zeigten sich Stadt und Bücherei als Veranstalter „sehr erleichtert“, dass der Wettbewerb nun endlich wieder in Präsenz stattfinden könne. Mit etwa 600.000 jährlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der bundesweite Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerausscheide. Ziel ist, das Interesse und die Begeisterung der Kinder für Bücher zu wecken und dabei die Lesekompetenz zu stärken.