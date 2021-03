Nuria Walter heißt die diesjährige Siegerin beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs. Die Schülerin der Integrierten Gesamtschule Georg Friedrich Kolb setzte sich gegen sechs weitere Teilnehmer durch. Pandemie-bedingt lief der Wettbewerb digital ab.

Die sieben Schulsieger, ein Junge und sechs Mädchen, die sich für den von der Stadtbibliothek organisierten Stadtentscheid qualifiziert hatten, konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen, informiert die Stadt über die in diesem Jahr andere Vorgehensweise beim Vorlesewettbewerb. Bis Ende Februar hatte die Speyerer Jury dann Zeit, die eingereichten Beiträge zu sichten und zu bewerten. Die Jury bestand aus Kerstin Bürger von der Stadtbibliothek, Ulf Weber von der Stadt- und Kreisbildstelle, Buchhändler Joachim Roßhirt und Hannah Heller, Nachfolgerin für Jurymitglied Walter Schönig und ehemalige Teilnehmerin beim Vorlesewettbewerb.

Am Montagnachmittag stand Nuria Walter als Siegerin fest, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Schülerin hatte die Jury mit einem Beitrag aus dem Buch „Winston – ein Kater in geheimer Mission“ von Frauke Scheunemann überzeugt. Die Siegerin wird beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten, der ebenfalls per Video-Einreichung stattfindet. Alle sieben Speyerer Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis.

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligten sich in diesem Jahr nach Angaben der Speyerer Stadtverwaltung bundesweit mehr als 4300 Schulsieger.

