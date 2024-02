Liane Gesswein kann besonders gut vorlesen: Die Sechstklässlerin der Edith-Stein-Realschule hat den städtischen Entscheid des Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek gewonnen und die Jury überzeugt.

Schon vor Beginn des Vorlesewettbewerbs sind am Eingang der Villa Ecarius die aufgeregten Kinder zu hören. Während einige in sich gekehrt wirken und bei ihren Eltern Geborgenheit suchen, überprüfen andere das Handy noch einmal und machen Bilder. Lea Zander vom Leitungsteam der Stadtbibliothek eröffnet den Wettbewerb. Sie bittet die Sechstklässlerinnen der weiterführenden Schulen aus Speyer, ihre Texte vorzustellen und vorzulesen. Das können alle auf jeden Fall gut, haben sie sich doch bei den Vorentscheiden an ihren Schulen durchgesetzt.

Doch wer den Stadtentscheid gewinnt, muss eine fünfköpfige Jury entscheiden. Ulf Weber, Lehrer an der Siedlungsschule-Realschule-plus, Heike Grünewald, Buchhändlerin in der Speyerer Buchhandlung Fröhlich, Vorjahressieger Even Gast, Jörg Zech, Buchhändler und Mitarbeiter der Stadtbibliothek Speyer, sowie Brigitte Schmalenberg, Mitarbeiterin bei der RHEINPFALZ, begutachten die Leseleistung der Schülerinnen.

Bei der Beurteilung der Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs legt die Jury Wert auf die Lesetechnik, also eine deutliche Aussprache und ein angemessenes Lesetempo, aber auch auf eine stimmige Interpretation und die Textauswahl. Zunächst dürfen die Schülerinnen je zwei bis drei Minuten aus einem selbst ausgesuchten Buch vorlesen. Darunter sind Passagen aus einer breiten Palette an Büchern, wie „Anne of Green Gabels“ von Lucy Maud Montgomery, „Das Geheimnis der rätselhaften Briefe“ von Anke Hillebrenner oder „Die Insel der besonderen Kinder“ von Ransom Riggs.

Jury berät sich schon in der Pause

In der Pause zieht die fünfköpfige Jury sich zu einer ersten Besprechung zurück. „Jetzt lüften wir einmal durch“, sagt Zander und öffnet die Fenster. Die Schülerinnen laufen zu ihren Eltern, holen sich deren Rückmeldung ab.

In der zweiten Runde wird es für sie wieder ernst: Die Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer besteht darin, aus einem ihnen unbekannten Text vorzulesen. Die Organisatoren haben Saša Stanišics erstes Kinderbuch ausgewählt. Ein Buch über Freundschaft, Empathie und Charakterbildung, das Mobbing unter Jugendlichen thematisiert.

Aus unterschiedlichen Stellen des Buches müssen die Sechstklässler vorlesen. Den Wettbewerbern gefällt diese Auswahl sichtlich, der Spaß beim Vorlesen ist ihnen deutlich anzumerken. Auch hier galten dieselben Kriterien wie in der ersten Runde. Schließlich steht fest: Liane Gesswein hat die Jury am meisten überzeugt. Sie soll die Stadt Speyer beim Kreisentscheid in Ludwigshafen im Sommer vertreten.