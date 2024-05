Über zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen berichtete die Polizei am Dienstag. Der erste ereignete sich demnach am Montag, 11.10 Uhr, in der Kardinal-Wendel-Straße, wo eine 36-jährige Autofahrerin, die aus der Remlingstraße kam, die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses missachtet habe. Sie sei bei dem Zusammenstoß mit rund 7000 Euro Sachschaden leicht verletzt worden.

Anders als diese Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus gehen musste ein 23-Jähriger, der laut Polizei bei einem Unfall am Montag, 22.50 Uhr, in der Bahnhofstraße verletzt wurde. Er sei der Beifahrer eines 25-Jährigen gewesen, der in seinem Wagen in Richtung Wormser Landstraße unterwegs war, als er vom Auto eines aus dem Hirschgraben nach links in die Bahnhofstraße abbiegenden Autos erfasst wurde. Dessen 23-jähriger Fahrer habe die Vorfahrt missachtet. „Die Airbags der beiden Pkw lösten aus und in einem der Fahrzeuge kam es zur kurzzeitigen Rauchentwicklung“, so die Polizei. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden, was eine Straßensperrung erforderte. Sachschaden: circa 11.000 Euro.