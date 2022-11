Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Montagabend ein 17-Jähriger, der mit seinem Roller auf der Gilgenstraße in Richtung Landauer Straße unterwegs war. Wie die Polizei meldet, befuhr gegen 19:45 Uhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Auto die Landauer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und bog dann nach links in die Schützenstraße ein. Dabei übersah er den bevorrechtigten Rollerfahrer. Bei der Kollision beider Fahrzeuge stürzte der 17-Jährige auf eine Verkehrsinsel. Der Jugendliche, der laut Polizei ansprechbar war, wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6500 Euro.