Eine 26-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstagabend in Speyer gestürzt, nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz ihre Vorfahrt missachtet hat. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr. Die 26-Jährige befuhr die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße. Am dortigen Kreisverkehr fuhr der bislang unbekannte Autofahrer von der K2 aus Otterstadt kommend ein, ohne auf die Motorradfahrerin zu achten. Die 26-Jährige musste stark bremsen und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad, wodurch sie in eine angrenzende Grünfläche stürzte. Sie verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.