Ein leicht verletzter Autofahrer und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Montag im Kreuzungsbereich von Iggelheimer Straße, Landwehrstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Kurt-Schumacher-Straße. Wie die Polizei berichtet, war gegen 0.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als zur gleichen Zeit ein 67-Jähriger mit seinem Auto die bevorrechtigte Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich missachtete der Jüngere die Vorfahrt des Älteren, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Senior leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Heranwachsende blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nicht in Betrieb. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn.