Die Stadtverwaltung investiert einiges in die Vorbereitung auf einen Fall, der hoffentlich nie eintritt. Das ist sehr vernünftig.

Sechs Standorte als „Wärmeinseln“ auswählen, vorbereiten, ausstatten. 14 Anlaufstellen einrichten. Notstromaggregate kaufen. Ausrüstung bereitstellen. Und nicht zuletzt die vielen Arbeitsstunden kommunaler Bediensteter, um Einsatzpläne zu entwerfen und das Vorgehen im Krisenfall festzulegen. Das alles kostet Geld. Und das für einen Fall, der wohl nie entritt. Aber so ist das mit der Vorsorge: Man wappnet sich für Dinge, die einem – hoffentlich– nie zustoßen, die aber verheerende Auswirkungen hätten, täte man es nicht. So gesehen sind die Investitionen der öffentlichen Hand in den Katastrophenschutz gut angelegtes Geld – und überfällig. Denn es geht ja nicht nur um fehlendes Gas. Auch Stromausfälle, Großbrände, Chemieunglücke können regional katastrophale Zustände hervorrufen. Ist man dafür gerüstet, hat man hat weniger Sorgen.