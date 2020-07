Die Bauarbeiten, die in dieser Woche an den Rändern der Mühlturmstraße in der Speyerer Innenstadt liefen, dienen der Vorbereitung der dort schon länger angekündigten Fahrbahnstraße.

Deren Eröffnung war laut Stadt eigentlich für April geplant gewesen, dann aber wegen Corona verschoben worden. Der neue, noch unbekannte Termin laut Stadt: „nach der Sommerpause“. Bei den aktuellen Bauarbeiten gehe es um die Angleichung der Straßenbeläge, die eine Voraussetzung für das Projekt sei, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Dafür seien 14 Tage angesetzt. Danach stünden noch Markierung und Beschilderung an. „Hier ist die Stadt auch davon abhängig, wann die bereits bestellten Schilder geliefert werden“, heißt es. Es wäre die zweite Fahrradstraße, in der Radler Vorrang haben, nach einem Teil der Vincentiusstraße. Weitere Fahrradstraßen sind in Aussicht gestellt.