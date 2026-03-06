Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland (DGB) will im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März Bewerber vorstellen. In Speyer kam dafür ein Glücksrad zum Einsatz.

Podiumsdiskussionen vor Wahlen waren in der Vergangenheit das Mittel der Wahl für den DGB. Jetzt wurden neue Wege eingeschlagen, bei denen das Glück eine Rolle spielte. Ein Glücksrad kam im Protestantischen Gemeindezentrum der Auferstehungskirche zum Einsatz. Einzelne Felder standen für Fragen zu den Hauptthemen Ausbildung, gute und sichere Investitionen, gute und sichere Arbeit sowie Daseinsvorsorge, die die Gewerkschafter vorbereitet hatten.

Unter dem Label „Was ist dir wichtig?“ blieb Platz für Fragen aus dem Publikum. Beim Joker durften die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis Speyer ein Thema aufgreifen, das ihnen besonders wichtig ist. „Das Prinzip ist auf jeden Fall erfrischender, auflockernder, aber gleichzeitig mit inhaltlichem Input“, meinte Moderator Rüdiger Stein.

Wie unberechenbar ein Glücksrad ist, durften die rund 40 Gäste schnell feststellen. Schon beim ersten Dreh durch Ansgar Parzich (Grüne) waren sie gefragt. Der jüngste Direktkandidat im Bunde wurde mit der Frage nach der Förderung des Ehrenamtes konfrontiert – leichtes Spiel für den THWler, der das Ehrenamt als den „sozialen Kitt“ bezeichnete. Marlene Gottwald (SPD) und Justus Rabe (FDP) zogen den Joker nacheinander. Beide entschieden sich für die persönliche Vorstellung, verbunden mit den politischen Zielen. Die eine sprach von der Sicherung der Demokratie, der andere von bezahlbarem Wohnraum und dem Werben für das Handwerk.

Patrick Kunz (FW) wurde vom Publikum gefragt, wie wirtschaftliches Wachstum im ländlichen Raum ermöglicht werden kann. Bei Christian Richter (Linke) wurde zwecks Rentensicherung nachgehakt – etwas, das die Bundespolitik betrifft. Mit seiner Forderung nach einer Vermögens- und Erbschaftssteuer traf Richter dennoch den Nerv vieler Anwesenden.

„Uns ist wichtig, dass wir die Kandidaten mit unseren Themen und denen der Besucher konfrontieren können. Nicht nur das Parteiprogramm ist ausschlaggebend, sondern auch, dass sich die Kandidaten persönlich positionieren“, machte Stein deutlich. Gleichsam wichtig: Die Anliegen des DGB – unter anderem in den Bereichen Frauen- und Jugendpolitik – sollten in die Arbeit im Landtag mitgenommen werden.

„Wir sind parteiunabhängig, aber keineswegs neutral“, unterstrich der Vorsitzende des DGB-Stadtverbands Speyer, Yves Geiger. Das zeigte sich unter anderem daran, dass die AfD – wie Geiger sagte – nicht zur Veranstaltung eingeladen war. Der Direktkandidat der CDU, Michael Wagner, hatte krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen.