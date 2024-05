Vor den Augen des zwölfjährigen Kindes der Frau soll ein 42-jähriger Tourist aus den Niederlanden laut Polizei am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in einer Ferienwohnung in Speyer-Nord seine gleichaltrige Lebenspartnerin geschlagen haben. Die Frau trug demnach eine gerötete Wange, eine geschwollene Lippe sowie Schmerzen davon. Wie die Beamten mitteilen, entwickelte sich ein Streit zwischen dem Paar. Dabei habe der Mann seiner Partnerin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Zudem habe er große Teile der Inneneinrichtung der Ferienwohnung zerstört und dabei nach Schätzung der Polizei 15.000 Euro Schaden verursacht.

Anschließend habe er den Wunsch geäußert, nach Hause zu fahren und sei allein mit dem Auto weggefahren. Weit kam er jedoch nicht: Um 20.55 Uhr trafen Beamte den Mann demnach in seinem geparkten Wagen im Weißdornweg und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass er betrunken gewesen sei: Sein Atemalkoholwert habe 1,05 Promille betragen. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten Strafverfahren ein. Der Autoschlüssel sei an die Geschädigte übergeben worden.