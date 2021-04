Von Jaguar bis Mercedes: Das Technik-Museum Speyer wartet mit Schmuckstücken seiner Oldtimersammlung auf. Doch nicht für eine Sonderausstellung, sondern fürs Schlagerfest des SWR4 am Sonntag in der Raumfahrthalle. Für den Live-Stream mit Giovanni Zarrella, Ross Antony, Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Sonia Liebing putzt sich das Museum besonders heraus.

Dort, wo bis vor Kurzem noch zahlreiche Ford Capris von der jüngsten Sonderschau standen, hat Exponatsverwalter Michael Stiller mit Unterstützung von Mitarbeitern der Museumswerkstatt rund ein Dutzend ausgesuchte Oldtimer in günstiges Licht gerückt. „Wir haben die Auswahl an Fahrzeugen eng mit dem SWR4 abgestimmt“, sagte Stiller am Freitag in der Raumfahrthalle zwischen dem sowjetischen Space Shuttle Buran und der deutschen Flugzeug-Legende Junkers Ju 52.

Das Rennen für die Sendung am Sonntag machten ein Jaguar XK 140, ein Jaguar E-Type und ein Mercedes 630K aus den 1920er-Jahren. In der Startaufstellung finden sich unter anderen auch zwei Fiat, Typ 124 und 850, sowie ein Ford Capri. „Uns ist es wichtig, dass Autos aus verschiedenen Ländern und Jahrzehnten zu sehen sind“, teilt der Exponatsverwalter mit. Die zeitliche und räumliche Vielfalt der Ausstellungsstücke werde sich auch bei der Auswahl der Schlager, die am Sonntag ab 19 Uhr per Live-Stream auf der Webseite des Südwestrundfunks (SWR) zu verfolgen sind, widerspiegeln.

Werbung für Museum, Stadt und Region

Schon am Freitagmorgen haben die Oldtimer aufgrund des Dauereinsatzes der Reinigungsfrauen fernsehtauglich geglänzt. Museumssprecherin Corinna Siegenthaler betont, dass ähnliche Projekte eigentlich zum täglichen Brot im Haus gehörten. Doch in der andauernden Corona-Krise, die das für Sonntag ursprünglich geplante „SWR4 Schlager Open Air“ auf dem großen Museumsparkplatz verhindert hat, seien neue Ideen gefragt. „Der Live-Stream aus der Raumfahrthalle ist unser Alternativprogramm“, informiert die Projektleiterin. Für das Museum ist dieses Format eine Premiere, während man mit Großveranstaltungen jahrelange Erfahrungen habe. Auf dem Gebiet sei die Zusammenarbeit gerade mit dem SWR4 traditionell intensiv, erinnert Siegenthaler an vergangene Events.

Für die Mitarbeiter der Technik-Sammlung sei die Vorbereitung der Corona-gerechten Schlager-Sendung in der Raumfahrthalle auch deshalb besonders, weil man sich mit dem Projekt einem größeren Publikum zeigen und außer Werbung für sich selbst auch für die Stadt und die Region machen könne, unterstreicht die Sprecherin. Zumal neben dem Live-Stream das Schlagerfest auch als beinahe klassische Fernsehsendung am Samstag, 11. Juli, 22.15 Uhr, im SWR zu sehen sein wird. Beinahe, weil es bei der von Anna Lena Dörr moderierten Schau eben kein Publikum geben wird. Auch Medienvertreter, die nicht zum SWR gehören, dürfen die Sendung nicht am Ort des Geschehens verfolgen. So schreiben es die strengen Corona-Hygieneregeln des öffentlich-rechtlichen Senders vor.

Exponate aus vielen Technikbereichen

Bevor Mitarbeiter des SWR am Freitagnachmittag im Museum mit dem Aufbau der Kamera- und Tontechnik begannen, haben Michael Stiller und seine Kollegen den einen oder anderen Oldtimer noch besser platziert. Dabei starteten sie keinen Motor, sondern rollten das jeweilige Fahrzeug an den Ort der Wahl. Das ging überwiegend leicht, weil der bisherige weiße Marmorsplit als Belag der Sonderausstellungsfläche großteils durch einen glatten PVC-Boden ersetzt worden ist. Der schwarze Kunststoff soll dauerhaft als Präsentationsfläche dienen und alsbald auch den noch vorhandenen Split ablösen. „Der neue Belag ist viel leichter zu reinigen“, sagt Siegenthaler. Zudem sei der Spezial-PVC widerstandsfähig gegenüber Kraftstoffen und Öl, teilt Stiller mit.

Die Museumssprecherin ist stolz, dass der SWR das Experiment Live-Stream in der „europaweit einmaligen Kulisse“ der Raumfahrthalle wagt. Die Halle schließt übrigens am Sonntag um 13 Uhr wegen letzter Technik-Checks. Zwischen der Raumfähre Buran, dem Sojus-Raumschiff, mit dem Astronaut Ulf Merbold zur Erde zurückgekehrt ist, und der Nachbildung einer Mondlandschaft mit originalgetreuen Modellen der Mondfähre und des Mondrovers dürfen auch Motorräder zwischen den erlesenen Automobilen nicht fehlen. Schließlich ist die Vielfalt an Ausstellungsbereichen und -stücken für das Museum in Speyer geradezu kennzeichnend, wie Stiller unterstreicht.

Seltenes Motorrad

Zu den Motorrädern, zwischen denen die Schlagersänger wandeln werden, zählt der Exponatsverwalter eine britische Norton Manx, eine Kawasaki Z 750 turbo („ein ganz seltenes Modell“), eine Ducati, eine Heinkel Perle und eine Münch. Dutzende weitere Zweiräder stehen zig Meter höher auf den beiden Emporen über dem Sonderausstellungsbereich. Den großen Aufwand für das Schlagerfest haben die Museumsmitarbeiter gerne übernommen, wie Siegenthaler informiert. „Es sind fast alle wieder aus der Kurzarbeit zurück“, sagt sie.

Info

Schlagerfest im Live-Stream bei SWR am Sonntag, 5. Juli, ab 19 Uhr und im SWR-Fernsehen am Samstag, 11. Juli, 22.15 Uhr.