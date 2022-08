An Karfreitag 1277 ist der Domdekan Albert von Mußbach nahe der Speyerer Kathedrale erschlagen und verstümmelt worden. Die Tat wurde nie aufgeklärt.

Der Adlige war unterwegs zur Dom-Frühmette. Er wohnte im Schlegelhof, heute das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz gegenüber dem Museum. Den Tod fand er zwischen Schlegelhof und dem Kreuzgang des Doms. Der Bischöfliche Stuhl von Speyer und nicht etwa die Stadt ließ nach dem Täter fahnden und drohte Zeugen, die sich nicht meldeten, mit dem Kirchenbann. Die Fahndung verlief ergebnislos.

Warum Albert von Mußbach, den der amtierende Bischof Konrad von Bolanden „eine Mauer zum Schutz des Hauses Gottes“ nannte, ermordet wurde, kann auch heute nur vermutet werden. In der 1852 erschienenen „Geschichte der Bischöfe zu Speyer“ heißt es: „Als Domdekan vertrat von Mußbach die Interessen des Speyerer Domkapitels und übernahm sogar die Aufgaben des Bischofs Friedrich von Bolanden während dessen Abwesenheit ab 1276. In dieser Funktion setzte er sich für die steuerlichen Privilegien der Kirche ein und wurde so zum Feindbild der Bürger.“

Hauptstreitpunkt: Umsatzsteuer auf Wein, Bier und Getreide

In Wikipedia steht dazu: „In der bischoflosen Zeit 1276 versuchte die Freie Reichsstadt Speyer, sich verschiedene Rechte des Bistums anzueignen. Hauptstreitpunkt war das Ungeld, eine Art Umsatzsteuer auf Wein, Bier und Getreide. Das Ungeld hatte bisher der Bischof vereinnahmt, nunmehr wurde es von der Stadt beansprucht. Domdekan Albert von Mußbach beschwerte sich deswegen bei Papst Johannes XXI.“

Der Papst beauftragte den Domdekan von Mainz mit der Untersuchung des Steuerstreites. Der Kollege des Ermordeten meldete dem Vatikan die Erkenntnis, „dem bischöflichen Stuhl von Speyer seien alle Freiheiten, Rechte und Gnaden zu bestätigen“. Doch bevor die Anordnung aus Rom eintraf, wurde der Beschwerdeführer umgebracht. In der Folge der Freveltat beschloss das Speyerer Domkapitel, Domdekane künftig von einem Knecht abholen zu lassen – am frühen Morgen mit brennender Kerze.