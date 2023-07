Dass kurz vor dem Brezelfest Speyers erste Fußgängerampeln mit dem Brezelbu-Motiv in Betrieb genommen wurden, hat terminlich nicht nur zum Volksfest gepasst, sondern auch zu einem Jubiläum: Vor genau 60 Jahren leuchtete die erste Verkehrsampel der Domstadt auf – und zwar an einer Stelle, an der sie künftig überflüssig werden könnte.

Vor 60 Jahren, am 15. Juli 1963, gab es nach dem Knopfdruck des Oberbürgermeisters Paulus Skopp eine von den Speyerern als „Sensation“ empfundene Neuerung im Straßenverkehr. Eine Ampelanlage mit „Grün-Gelb-Rot“. Sie stand am Postplatz. Damit war Speyer eine der letzten pfälzischen Städte, die den Straßenverkehr nach neuem System steuerten. Es hatte gedauert, ehe es trotz zunehmender Motorisierung soweit war. „Jetzt ist es vorbei mit unserer Kleinstadt-Romantik“, äußerte sich damals die „Speyerer Tagespost“. Die vor 60 Jahren aufgestellte Ampel am Postplatz könnte 2023 überflüssig werden, falls es wie von der Stadt gewünscht noch in diesem Jahr mit einem Versuch zur Verkehrsberuhigung in diesem Bereich klappt.

Schon am 18. November 1937 hatte der „Pfälzer Anzeiger“ befunden, „das Verkehrsgewühl in Speyer hat zu bestimmten Zeiten großstädtische Ausmaße angenommen“. Erwähnt wurde – in einer Zeit ohne Fußgängerzone – „das große mittägliche Verkehrsaufkommen“ am Altpörtel, am Postplatz und an der Kreuzung von Oberer Langgasse und Dudenhofer Straße.

Längst Gewohnheit

Was 1963 Sensationscharakter hatte, ist längst Gewohnheitssache. Nach Auskunft der städtischen Pressesprecherin Anna Hahn „sind im Stadtgebiet Speyer derzeit 40 Kreuzungen beziehungsweise Fahrbahn-Querungen mit einer Lichtsignal-Anlage (LSA) verbaut, ausgestattet mit 265 LSA-Masten. An 18 Kreuzungen gibt es Blinden-Akustik.“ Ferner: „Im Bereich der Landstraßen gibt es 26 Anlagen mit 171 Masten, davon an zehn Kreuzungen Blinden-Akustik“. Die Anlagen werden mit einem in der Maximilianstraße 100 (Stadthaus) untergebrachten zentralen Rechner gesteuert. Verantwortlich dafür ist Jörg Schaarschmidt. Prinzip bei der Steuerung: „Wo viel fährt, ist länger grün.“

Die größte Signalanlage gibt es am „Rauschenden Wasser“. An dieser Schnittstelle von Wormser Landstraße, Bahnhof- und Friedrich-Ebert-Straße verkehren täglich etwa 32.000 Fahrzeuge. 27.000 Fahrzeuge sind es „Am Wartturm“ mit dem Anschlüssen Wormser Landstraße, Waldseer Straße und Schifferstadter Straße.

Speyer ist spät dran

Speyer war bei den Ampeln nicht nur pfalz-, sondern natürlich auch weltweit spät dran. Die erste Lichtsignalanlage war 1868 am Parlament in London aufgestellt worden. Sie war mit Gaslicht betrieben und explodierte bald nach der Montage. Die Londoner wagten erst 1912 einen neuen Versuch. Die erste elektrische Anlage folgte 1914 in Cleveland/USA. Sie leuchtete nur grün und rot auf, die ersten dreifarbigen gab es 1920 in Detroit und New York. Mechanisch gesteuert waren die ersten dreifarbigen Ampeln in Paris und Hamburg. Berlin folgte 1924, München 1927, Bremen 1928, Frankfurt am Main 1930.