„Die Verkörperung der Geschichtsschreibung dieser Stadt“ und „In der Liebe zu seiner Heimatstadt hat er sich von niemand übertreffen lassen“. So lobten die Oberbürgermeister Christian Roßkopf und Werner Schineller den „Urspeyerer“ Fritz Klotz (24. Januar 1921 – 30. März 2013). In 20 Publikationen bewahrte der ehemalige Volks- und Sonderschullehrer die Vergangenheit der Stadt am Rhein für ihre Bürger.

Den Anstoß, sich ausgiebig mit der Speyerer Geschichte zu befassen, erhielt Fritz Klotz von Günther Stein, dem Vorsitzenden der Bezirksgruppe Speyer