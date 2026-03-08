Knapp 70 Kubikmeter Müll sind am Wochenende beim Dreck-weg-Tag in Speyer zusammen gekommen. Mehr als 2800 Helfer packten mit an. Was sie gefunden haben.

60 Kubikmeter Restmüll und acht Kubikmeter Metallschrott sind beim Dreck-weg-Tag in Speyer am Wochenende gesammelt worden. Auch wenn weniger Gruppen angemeldet waren, stieg die Anzahl der Teilnehmer. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zeigte die Zahlen aus 2025 und 2026. 2847 Personen waren im vergangenen Jahr in Speyer unterwegs, um die Natur von unrechtmäßig entsorgtem Müll zu befreien. 3123 waren es in diesem Jahr. „Wir haben weniger Gruppen und Schulen, dafür aber mehr Mitwirkende pro Einheit“, sagt sie. Relativ spät liefen die Anmeldungen ein. Trotzdem erklärt die Dezernentin: „Die Teilnehmer sind nach wie vor motiviert.“

Premierensammler gibt es immer wieder. Die Volleyballer vom TSV Speyer gehörten am Samstag dazu. „Es war das erste Mal, dass wir die Nachricht in der Whatsapp-Gruppe hatten“, berichtet Emil Walter. Mit vier weiteren Volleyballern hat er sich zum Drecksammeln angemeldet. Am Eseldamm und im Ziegelofenweg rings um das TSV-Gelände waren sie unterwegs. „Wir haben mehr erwartet.“ Überschaubar sei die Abfallmenge gewesen, die sie am Ende der Aktion zusammengetragen hätten.

Müll verschiedener Arten gefunden

Ein Großteil des gesammelten Mülls waren Zigarettenkippen und viele volle Hundetüten. Auch wenn im Sammelgebiet am Samstag nur wenig Müll gefunden wurde, ist es für Nick Stroh erschreckend, wie es teilweise in der Natur aussieht. „Ich finde es gut, dass die Aktion stattfindet, damit der Müll nicht von der Natur aufgenommen und von Tieren gefressen wird“, sagt Stroh. Beruflich will er sich dem Thema widmen und in eine Branche einsteigen, in der Kunststoffe aufgewertet werden.

Das Sammelgut ist vielfältig. Volker Weinmann berichtet von vielen Schnapsflaschen – voll und leer –, die im Bereich des Bahnhofs Nord-West gefunden wurden. Eine Autofelge war das größte Objekt, das eingepackt wurde.

Erste Aktionen schon am Vortag

Oliver Seifert war mit seinem Team am Woogbachtal unterwegs. „Unter der Brücke war eine Menge Sperrmüll, die wir direkt gemeldet haben“, sagt er.

Schon am Freitag hatten Kinder der Woogbachschule einen Großputz in dem Bereich gemacht. Am Vortag des eigentlichen Dreck-weg-Tages waren bereits 18 Kindergärten mit 634 Helfern und 14 Schulen mit 1878 Helfern unterwegs. „Es ist schön, zu sehen, dass die Kinder bereits ein Gespür dafür entwickeln, was nicht in Ordnung ist“, erklärt Münch-Weinmann. Das Bewusstsein dafür, die Umwelt rein zu halten, sei bei den meisten Menschen in der Stadt zu erkennen. „Es gibt aber immer noch welche, die die Gemeinschaft bewusst schädigen“, erklärt sie.

Skurrile Funde

Vergleicht Sammler Aaron Mohr das Sammelgut mit dem des vergangenen Jahres, bilanziert er: „Es war viel mehr.“ Jede Menge Flaschen und zugeknotete Restmüllbeutel hat er mit seinen Kameraden des Fanfarenzugs Rot-Weiß Speyer aus dem Gebüsch gezogen. Dazu kamen dreimal Nassfutter und drei volle Dosen Tierfutter. „Alles für die Katz“, sagt er. Die Teilnahme ist für Mohr unerlässlich. „Die Stadt tut für uns als Verein viel, also geben wir heute etwas zurück.“ So sehen das auch die anderen Mitwirkenden, die mit Mittagessen und Getränken für ihren Einsatz belohnt werden. Während sie am Treffpunkt Walderholung zusammenkommen, werden bereits Müllsäcke abtransportiert.

Kinder des Kindergartens St. Joseph sammelten rund um die Kirche im Beisein von Beigeordneter Irmgard Münch-Weinmann (links) herumliegenden Müll. Foto: Klaus Landry

Einiges zu tun gibt es nun für die Entsorgungsbetriebe. Stadtwerke-Sprecherin Angela Sachweh berichtet unter anderem von einer gefundenen Waschmaschine ohne Verwitterungsspuren, einem Kampfsport-Gürtel-Sortiment, acht Autoreifen, einem aufgebrochenen Kleintresor und drei „Fahrradleichen“. Auch die Heckklappe eines Autos und eine erhaltene Toilette mit Nasszement als Topping wurden hinter einem Möbelgeschäft in der Iggelheimer Straße entdeckt.