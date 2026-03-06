Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser: Wo gibt es im Speyerer Umland Bauland? Wie kommen Interessenten an ein Grundstück? Der große Baugebiete-Überblick.

In Römerberg sind in den vergangenen Jahren zwei größere Baugebiete erschlossen worden: W3 und W4 in Heiligenstein. Gemeindeeigene Grundstücke stehen dort keine mehr für Bauinteressenten zur Verfügung, wie die Verbandsgemeindeverwaltung berichtet. Bei einer Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sollen zwei weitere Wohnbauflächen aufgenommen werden: In Berghausen soll ein Baugebiet mit einer Größe von 7 bis 8 Hektar nördlich der Dudenhofener Straße entstehen. In Mechtersheim sind zirka 2 Hektar Neubaugebiet am nördlichen Ortsrand vorgesehen. „Ob dies wie geplant genehmigt wird, bleibt abzuwarten“, schränkt die Verwaltung ein. Der Grund: Die Vorstellungen der Gemeinde und der Verantwortlichen für den übergeordneten Regionalplan Rhein-Neckar lägen „zur Zeit noch etwas auseinander“. Laut der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, Silke Schmitt-Makdice (SPD), haben die Ortsgemeinden bei der Aufstellung des Regionalplans ein Beteiligungsrecht durch die Anhörung. Sie könnten Einwendungen, Bedenken und Änderungswünsche mitteilen und nähmen bei Bedarf von diesem Recht Gebrauch. „Ob Änderungen jedoch Berücksichtigung finden, ist leider nicht immer erkennbar oder spürbar“, sagt sie. Eine Realisierung der gewünschten Römerberger Baugebiete würde sich laut Verwaltung in jedem Fall über mehrere Jahre hinziehen. Auch in diesen zwei Gebieten seien zudem fast alle Flächen in Privatbesitz.

Hier soll ein Neubaugebiet realisiert werden: im Westen von Römerberg-Berghausen. Archivfoto: Landry

Das Neubaugebiet „Ost – Abrundung“ mit einer Fläche von rund 1,4 Hektar ist laut Verwaltung das einzige Baugebiet, das aktuell in Harthausen entwickelt wird. Am östlichen Ortsrand soll eine neue Kita auf einem Grundstück in Gemeindebesitz gebaut werden. Daneben soll Platz für 15 Baugrundstücke sein, die Flächen sind in Privatbesitz. Im Tabakdorf existiert zwar auch ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gebiet „Südlich Wooggraben – Teilbereich West“, dessen Realisierung liegt aber derzeit auf Eis. Es sollte eigentlich den bereits erschlossenen Teilbereich Ost, in dem unter dem Schlagwort „Smart City“ die Themen Wärme, Strom und Mobilität intelligent miteinander verbunden wurden, ergänzen. Für den Teilbereich West fehlt ein Erschließungsträger und der Rat hat dem Gebiet „Ost – Abrundung“ Vorrang wegen der Kita eingeräumt. Eine weitere Ausweisung von Wohnbauflächen in Harthausen im neuen Flächennutzungsplan sei aufgrund der Vorgaben aus dem Regionalplan nicht möglich, sagt die Verwaltung. Weitere Wohnbauflächen, die im alten Flächennutzungsplan ausgewiesen waren, sollen deshalb im neuen Plan gestrichen werden.

Harthausen: Im Osten der Gemeinde sollen neue Häuser gebaut werden. Archivfoto: Klaus Landry

„In den dreißig Morgen“ südlich der B39 am Ortsausgang Richtung Speyer ist das bislang letzte Baugebiet, das in Dudenhofen erschlossen wurde. Während sich die Bauplätze auf den Privatgrundstücken langsam füllen, ist immer noch unklar, was aus dem großen gemeindeeigenen Grundstück wird. Ob ein Verkauf als Baugrundstücke für Einfamilienhäuser oder der Bau von sozial geförderten Mietwohnungen nun sinnvoller ist, wurde lange im Ort debattiert. Derzeit wird ein Investor für das Gelände gesucht, der „eine Wohnbebauung mit einem ausgewogenen Wohnungsmix“ verwirklicht. Für die Zukunft ist laut Verwaltung geplant, eine weitere Wohnbaufläche in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Das Neubaugebiet mit einer Größe von zirka 3 Hektar soll in der Verlängerung des Baugebiets „Links der Berghauser Straße“ in Richtung Speyer liegen.

Ist heute bereits zu einem großen Teil bebaut: das Gebiet »In den dreißig Morgen« am Rand von Dudenhofen. Das Foto wurde während der Erschließung aufgenommen. Archivfoto: Klaus Landry

In Hanhofen hat sich beim Thema Neubaugebiete schon lange nichts mehr getan. „Die letzten Neubaugebiete waren das Baugebiet ,Nord’ und das Baugebiet ,Südwest’. Beide wurden Anfang der 2000er-Jahre erschlossen“, berichtet Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice. Das Gebiet „An der Schlossmühle“ sei über einen Investor erschlossen worden. Grundstücke in Gemeindebesitz gibt es in keinem der Gebiete. Interessenten, die in Hanhofen bauen wollten, konnte die Ortsgemeinde nur sehr begrenzt behilflich sein. „Als Gemeinde haben wir wenige Möglichkeiten, da wir aus datenschutzrechtlichen Gründen die Daten der Grundstückseigentümer nicht an Dritte weitergeben dürfen“, erklärt die Bürgermeisterin die Situation, die gleichermaßen auch für ihre Kollegen in den anderen Dörfern gilt. „Natürlich versucht man als Ortsgemeinde zu vermitteln, sobald wir wissen, dass ein Grundstück verkauft wird. Aber leider passiert dies manchmal schneller als wir es mitbekommen“, sagt sie. Im neuen Flächennutzungsplan sollen zwei Flächen stehen, die bereits im alten Plan als mögliche Baugebiete vorgesehen waren: der Bereich nördlich der Hauptstraße, westlich des Friedhofs sowie eine kleine Fläche in der Schulstraße. „Ob diese Flächen genehmigt werden, bleibt abzuwarten“, sagt die Bürgermeisterin.

In Hanhofen soll gegenüber der Schule und der Kita gebaut werden: Die Fläche ist am linken Bildrand zu sehen und liegt an der Schulstraße. Archivfoto: Klaus Landry

In Otterstadt soll am Ortsrand ein neues Wohngebiet mit dem Namen „Westlich Römerstraße“ entstehen. Das Gebiet ist nach Angaben von Lothar Ritthaler (CDU), dem für Bauangelegenheiten zuständigen Ersten Beigeordneten, zirka 3 Hektar groß, beginnt hinter dem Friedhof und verläuft entlang der Römerstraße. Die Gemeinde ist allerdings erst am Anfang des Verfahrens. „Welche Bebauung wir realisieren, ist noch nicht diskutiert. Dies wird mit dem Planungsbüro erörtert“, sagt Ritthaler. Ihm zufolge sollen die Planung und der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan aber noch dieses Jahr erfolgen. Die Grundstücke sind laut dem Beigeordneten weitestgehend in Privathand, Grundstücksgrößen stehen noch nicht fest. Wenn das Neubaugebiet und das angedachte Gewerbegebiet „Römerstraße/Speyerer Straße“ umgesetzt wurden, hat die Ortsgemeinde ihre Entwicklungsmöglichkeiten, die der Regionalplan vorgibt, ausgeschöpft. Die Planungen für das neue Gewerbegebiet sollen laut Ritthaler ab 2027 realisiert werden.

Hier soll ein Neubaugebiet entstehen: westlich der Römerstraße nahe dem Friedhof von Otterstadt. Foto: Nadine Klose

Waldsee ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen und plant auch in Zukunft ein weiteres Neubaugebiet sowie ein Gewerbegebiet. Die letzten entwickelten Neubaugebiete waren das Lausbühl 2006 im Norden und die Speckgewanne 2002 im Südwesten der Gemeinde. In beiden Gebieten gibt es noch einige Baulücken. Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) zufolge ist es der Gemeinde im Nachgang rechtlich nicht möglich, private Eigentümer zu einer Bebauung beziehungsweise zum Verkauf ihrer Grundstücke für eine Bebauung zu verpflichten. Lediglich bei gemeindeeigenen Grundstücken sei es möglich gewesen, eine bindende Frist von damals drei Jahren in die Kaufverträge aufzunehmen, innerhalb der eine Bebauung starten musste. „Die niedrigen Anlagezinsen und die hohen Baukosten in den letzten Jahren legen nahe, dass viele Eigentümer die Grundstücke als sichere Wertanlage genutzt haben. Nichtsdestotrotz finden immer wieder Verkäufe und Bebauungen statt. Nach und nach füllen sich die Gebiete also“, sagt Klein. Die Grundstücksverkäufe werden ausschließlich privat abgewickelt.

Derzeit plant die Ortsgemeinde das neue Wohngebiet „Am Stupfelweg“. Mit dessen Entwicklung könne auch die bereits vor 35 Jahren bei einer Verkehrsuntersuchung vorgesehene Ortsumfahrung vollendet werden, was neben dem Zugewinn an Wohnraum auch den innerörtlichen Verkehr deutlich verringern werde. Das Gebiet „Am Stupfelweg“ liegt im Westen von Waldsee und ist rund 11,5 Hektar groß. Diese Woche wurde im Bauausschuss der aktuelle Sachstand vorgestellt. Klein zufolge sollen dort 78 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser, 20 für Reihenhäuser und 27 für kleinere Mehrfamilienhäuser verwendet werden. Die genaue Anzahl werde sich aber im Rahmen der Entwurfsplanung sicherlich noch verändern, sagt Klein. Zur geplanten neuen Ortsrandstraße sollen Lärmschutzwände installiert werden. Die Flächen seien überwiegend im privaten Besitz. Abhängig vom Ablauf der Bebauungsplan-, Umlegungs- und Erschließungsverfahren rechnet die Ortsbürgermeisterin damit, dass das Neubaugebiet ab 2028/2029 entwickelt wird. Diese Zeitangabe gilt auch für das geplante weitere, etwa 3,8 Hektar große „Gewerbegebiet II“ südöstlich des vorhandenen Gewerbegebiets südlich der K13 Richtung Altrip.

Hier entsteht Waldsees nächstes Neubaugebiet »Am Stupfelweg«: auf 11,5 Hektar am westlichen Ortsrand. Fotomontage: Klaus Landry

In Schwegenheim werden nach Angaben von Holger Hellmann (FWG), Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, derzeit nur zwei Projekte durch private Bauträger (Firma Steber & Partner sowie Baron Equity, beide in der Westheimer Straße) umgesetzt beziehungsweise geplant. Die Gemeinde könne nur vermittelnd tätig sein. Hellmann zufolge sind beim Projekt der Speyerer Firma Steber alle acht Doppelhaushälften verkauft und befinden sich bereits im Rohbau. Beim Vorhaben von Baron Equity sei noch der Bebauungsplan fertig zu machen. „Bei sowas vergeht schnell ein Jahr. Es waren drei mal fünf Wohneinheiten in Reihenhäusern geplant“, sagt der Beigeordnete. In Zukunft könne Schwegenheim wahrscheinlich einzig im Norden wachsen. „Als größeres Neubaugebiet besteht derzeit nur eine Aussicht auf die 7000 Quadratmeter östlich des Mühlwegs. Dieses Gebiet soll bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans aufgenommen werden“, informiert Hellmann. Die Flächen seien in Privatbesitz.

Aus der Luft betrachtet: Das Baugebiet in Schwegenheim an der Straße nach Westheim. Foto: Steber Wohnbau/oho

In Lingenfeld könnte nach Angaben von Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) nur nahe dem ehemaligen Penny-Markt ein Neubaugebiet entstehen. Ein Unternehmer hat dafür bereits 2018 das ehemalige Supermarkt-Gelände und angrenzende Grundstücke gekauft. Was der Unternehmer damit machen möchte, könne er nicht sagen, so Kropfreiter. „Der Gemeinde gehört dort nichts.“ Es war mal die Rede davon, dass dort Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sowie seniorengerechte Wohnungen entstehen sollen.