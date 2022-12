Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz der Stadt Speyer haben für ihren Einflussbereich ein positives Fazit des bundesweiten Warntags am Donnerstag gezogen. Ab 9 Uhr testeten sie laut Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann sämtliche Durchsageeinrichtungen der Einsatzfahrzeuge. „Alle funktionierten tadellos“, so Eymann. Um 11 Uhr löste die ständig besetzte Einsatzzentrale der Feuerwehr sämtliche 31 städtischen Sirenen aus. Auch hier gab es laut Eymann keine Ausfälle. Dieselbe positive Bilanz zog er für die mobilen elektronischen Lautsprecheranlagen (Mobela), die auf jedes Fahrzeug angebracht und über den Zigarettenanzünder betrieben werden können. Die vom Bund versandten Warnmeldungen über Cell Broadcast und die Warn-Apps Katwarn und Nina seien bei den städtischen Empfängern wie vorgesehen eingegangen. „Die Menschen in Gefahrensituationen sicher erreichen und warnen zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gefahrenabwehr. Unser Ziel war es, dass jeder Mensch auf mindestens einem Weg eine Warnung erhält, und das scheint mir gelungen zu sein“, so Eymann. Er kündigte für die kommenden Jahren die Installation weiterer Sirenen in Speyer an.