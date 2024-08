Zu einem Unfall mit 17.500 Euro Gesamtschaden ist es am Donnerstagnachmittag in der Paul-Egell-Straße gekommen. Laut Polizei wurde eine 18-jährige Autofahrerin kurzzeitig von der tiefstehenden Sonne geblendet und verzog das Lenkrad nach rechts. Dabei stieß sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Weil eins der Autos mittels Kran abgeschleppt werden musste, wurde die Paul-Egell-Straße kurzzeitig gesperrt.