Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lume Krasniqi und Ramo Merdanovic sind Speyerer, auch wenn sie nicht hier zur Welt gekommen sind. Vor dem Krieg in ihrer Heimat Kosovo-Albanien beziehungsweise Bosnien mussten sie Mitte der 1990er-Jahre fliehen. Mit „Taxi am Dom“ haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet. Auch eine Abschiebung konnte ihn nicht bremsen.

Sie sei bei ihrer Ankunft in Speyer neun Jahre alt gewesen, erinnert sich Lume Krasniqi an die Einschulung in die zweite Klasse der Siedlungsgrundschule. Ohne Sprachkenntnisse, aber mit viel Ehrgeiz habe