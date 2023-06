Eine Seniorin aus der Gluckstraße ist am Dienstag Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Frau wurde von einem noch unbekannten Anrufer bereits am Montag kontaktiert. Dieser gab vor, Polizeibeamter des Landeskriminalamts zu sein, und teilte ihr mit, dass ihr Geld auf der Bank gefährdet sei. Sie wurde aufgefordert ihr Geld abzuheben und es einem Kurier zu übergeben. Man müsse die Scheinnummern überprüfen, anschließend werde das Geld wieder sicher angelegt. Der Mann rief im Laufe des Tages mehrfach an, fragte die Seniorin aus und konstruierte immer verworrenere Geschichten, um sie zu verwirren. Sie wurde unter anderem aufgefordert im Gespräch mehrfach die 110 zu wählen, damit der LKA-Mitarbeiter autorisiert wird und die Angerufene sich sicher sein kann, dass es sich um einen echten Polizisten handelt. Dies tat sie im laufenden Gespräch und wurde auch dabei getäuscht. Die Seniorin wurde angewiesen, beim Geldabheben den Bankmitarbeitern zu sagen, dass das Geld als Überraschung für die Kinder gedacht ist. Als die Frau das Geld abgehoben hatte, wurde sie gebeten Scheinnummern durchzugeben. Außerdem wurde ihr verboten mit jemandem zu sprechen, da ihr Telefon abgehört wird. An Ende erschien ein Kurier und nahm einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag mit. Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Er trug eine bunte rustikale Strickjacke und eine Schirmmütze. Zeugen, die die beschriebene Person in der Gluckstraße oder im Umfeld gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.