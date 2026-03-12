Der Rewe-Markt als einziger Vollsortimenter in Lingenfeld steht seit Anfang März unter neuer Leitung. Die Familie Appel ist in der Region bereits ein Begriff.

Holger und Anja Appel betreiben bereits seit mehr als fünf Jahren einen Rewe-Markt. Und trotzdem ist die Übernahme des Lingenfelder Markts ein großer Schritt für die Familie. Denn ihr altes Geschäft in der Speyerer Maximilianstraße, das künftig von Tochter Aileen Horn als Marktmanagerin geführt wird, ist deutlich kleiner. Statt 500 sind es nun 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche, um die es sich zu kümmern gilt. Dementsprechend hat sich auch die Anzahl der Produkte in den Regalen vervielfacht. Sogar der Chef musste sich an die Größe seines neuen Sortiments erst einmal gewöhnen. „Ich wusste gar nicht, was es alles gibt. In Speyer hatten wir nur die gängigsten Sorgen“, sagt Holger Appel und lacht. In Lingenfeld staunt der 57-Jährige manchmal selbst über die Vielzahl an Marken, die es für das gleiche Produkt gibt. Auch einen eigenen Getränkeshop oder eine eigene Fleisch- und Käsetheke hatte er bisher nicht.

Die Kundenfrequenz sei mit rund 2500 Menschen am Tag an dem zentralen Standort in der Speyerer Fußgängerzone deutlich höher als in Lingenfeld, wo im Schnitt zirka 1200 Kunden täglich zum Einkaufen kämen, berichtet Appel. Die Lingenfelder Kunden geben dafür mehr Geld aus als jene in der Domstadt: Knapp 10 Euro ließen die Menschen – darunter viele Touristen, die sich schnell etwas zu trinken holen – durchschnittlich im Speyerer Laden ohne Parkplatz. In Lingenfeld sei es fast doppelt so viel Geld, das ausgegeben werde. Ein weiterer Unterschied: Die Wege im neuen Markt sind nicht nur deutlich breiter, sondern auch weiter. Das tue seiner Fitness gut, sagt Appel schmunzelnd.

Tochter leitet Speyerer Markt

Bisher wurde der Markt in Lingenfeld vom Rewe-Konzern selbst betrieben. Doch dieser suchte vor einigen Monaten jemanden, der das Geschäft in Eigenregie führen möchte. Appel übernahm mit seiner bestehenden OHG. Rewe blieb Vermieter und Lieferant. Auf einem neuen Schild über dem Eingang wird demnächst zum Markennamen noch der Name Appel ergänzt. „Es ist der Trend der vergangenen Jahre, dass mehr privatisiert wird“, sagt der 57-Jährige. Die Übernahme habe sich für seine Familie angeboten, weil der Speyerer Markt zu klein für alle drei gewesen sei und Aileen, die Tochter seiner Frau, mittlerweile weit genug sei, um ihren eigenen Markt zu leiten. Anja Appel ist in Lingenfeld Marktleiterin, während Holger zwischen beiden Standorten pendelt und sich vor allem um Verwaltung und Buchhaltung kümmern will. „Momentan machen wir aber noch beide alles“, sagt er über sich und seine Frau. Für die Zukunft sei nichts in Stein gemeißelt, was die Arbeitsaufteilung zwischen den drei Familienmitgliedern angeht. Dass die Appels gerade dabei sind, auch privat von Speyer nach Lingenfeld umzuziehen, sei tatsächlich Zufall, berichtet Holger Appel, der aus dem Rhein-Main-Gebiet stammt und schon 41 Jahre im Einzelhandel tätig ist.

Die Mitarbeiter des Lingenfelder Rewe-Markts hat Appel übernommen. Außerdem hat er nach eigenen Angaben drei weitere Vollzeitkräfte eingestellt. 31 Mitarbeiter hat er damit im Dorf beschäftigt, in Speyer sind es noch einmal 21. Er suche eigentlich immer Personal in Teilzeit, berichtet der 57-Jährige. Die Kunden kämen hauptsächlich aus der Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern selbst, einige auch aus Westheim, berichtet Appel. Die vielen Einkaufsmärkte in Schwegenheim seien natürlich eine Konkurrenz. Auch in Germersheim werde der nach einem Brand vorübergehend geschlossene Rewe-Markt wohl bald wieder öffnen. Dennoch: „Wir sind gerne in Lingenfeld“, sagt Appel. Ihm ist positiv aufgefallen, dass es auf dem Dorf noch üblich sei, dass die Menschen grüßten, wenn sie den Laden betreten, der von Montag bis Samstag jeweils zwischen 8 und 21.30 Uhr geöffnet ist.

Vereine sollen gefördert werden

Ideen für die Zukunft gibt es einige. Appel kann sich zum Beispiel eine Außenbestuhlung vor der Bäckereifiliale neben dem Eingang vorstellen. Bereits Thema im Ortsgemeinderat war das mögliche Aufstellen von E-Landesäulen auf dem Parkplatz. Außerdem will Appel eine Vereinskarte einführen. Wer diese beim Bezahlen vorzeige, sorge dafür, dass ein Prozent des Umsatzes am Jahresende für den jeweiligen Verein gespendet wird. Auch will er bei der Pfandrückgabe eine Box installieren, in die Kunden ihre Bons werfen können, um das Pfand zu spenden. Der Spendenempfänger soll alle paar Monate wechseln. Überhaupt will sich die Familie im Dorfleben einbringen. Für die geplante Skateranlage hat sie gerade 1000 Euro gespendet. Banden- oder Trikotwerbung bei örtlichen Vereinen könne er sich auch vorstellen, sagt Appel.