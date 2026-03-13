„Rakete“ nennt sich die Gemüsesorte, die auf einem Feld bei Dudenhofen aus dem Boden schießt, passenderweise: In der Vorderpfalz hat die Spargelernte begonnen.

„Wir hätten nicht gedacht, dass es so früh mit der Spargelernte losgeht“, sagt Andreas Zürker. Der Dudenhofener Landwirt, der mit seiner Familie den Andreashof betreibt, bewirtschaftet rund 50 Hektar rund um das Dorf. Im Februar habe es noch viel geregnet, doch ab dem 25. habe dann die Sonne geschienen und das Spargelwachstum angeregt. Am Mittwoch dieser Woche hat Zürker deshalb entschieden, dass es am Freitag mit der Ernte losgehen soll. Auch andere Spargelbauern in der Pfalz haben den Startschuss gegeben.

Rund 15 Erntehelfer aus Rumänien sind bereits auf Zürkers Feldern im Einsatz. Ihnen hatte der Landwirt bereits vor ein paar Tagen Bescheid gegeben, damit sie rechtzeitig in Deutschland sind. Vier Tage Vorlauf reiche den erfahrenen Kräften aus. Im Laufe der Saison wird ihre Zahl auf bis zu 100 anwachsen, denn die Ernte wird bei Zürker komplett per Hand erledigt. Untergebracht sind die Arbeitskräfte auf seinem eigenen Gelände. Für eine maschinelle Ernte ist die Technik laut dem 35-Jährigen noch nicht ausgereift genug, für das Sortieren der Stangen in verschiedene Größenkategorien hingegen schon. Dafür ist bei Zürker eine Maschine im Einsatz.

Unter drei Folien

Der frühe Spargel ist unter drei Lagen Folien gewachsen: Ganz unten ist eine Folie, die eine schwarze oder eine weiße Seite hat und je nach Sonneneinstrahlung gewendet werden kann. Darüber kommt eine transparente Folie als Tunnel über einer Reihe Spargelpflanzen und eine weitere, die sich über zwei Reihen spannt. „Damit ist das Luftvolumen größer und die Wärme wird besser gehalten“, erklärt Zürker. Dass der erste Spargel bereits Mitte März geerntet werden könne, liege außerdem an den Eigenschaften der Sorte, an der Beschaffenheit des Bodens und auch am Klimawandel. Wenn es nun wieder für ein paar Tage kühler werde, bremse das den Spargel nicht mehr wesentlich. „Die Temperatur ist schon im Boden drin“, sagt Zürker. Zu Ostern werde es auf jeden Fall genug Spargel geben, ist er optimistisch. Vor ein paar Wochen war er dahingehend noch unsicher.

Die Qualität des Gemüses sei sehr gut. „Der Spargel ist schnell gewachsen und besonders zart“, sagt der Landwirt. Die Temperatur sei im Optimum gewesen, die Spargelstangen trieben gleichzeitig aus. Die Preise seien bei ihm nicht höher als im vergangenen Jahr: Die Spanne bewege sich derzeit zwischen 4 Euro pro Kilo für Bruchspargel und 19,50 Euro für Klasse-1-Spargel. Dabei hat Zürker durchaus mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. Zum Mindestlohn komme aktuell auch der gestiegene Dieselpreis. Und steigende Ölpreise bedeuteten immer auch höhere Preise für Düngemittel.

Hofladen und Genossenschaft

Den frisch geernteten Spargel verkauft der Landwirt nur wenige Stunden später in Zürkers Hofladen in der Neustadter Straße in Dudenhofen. Ab spätestens Ende der kommenden Woche soll auch der Hofladen direkt auf dem Andreashof zwischen Dudenhofen und Berghausen geöffnet sein. Auf dem Wochenmarkt in Speyer gebe es seinen Spargel ebenfalls. Den Großteil der Spargelernte vertreibt Zürker aber über die Obst- und Gemüse-Vertriebsgenossenschaft Nordbaden in Bruchsal. Die ersten Nachfragen von Kunden, die frischen Spargel aus der Region herbeisehnen, haben den Landwirt bereits erreicht: „Die gibt es, sobald die Sonne scheint“, sagt er. Zürker selbst isst das Gemüse am liebsten klassisch: mit Schinken und Sauce Hollandaise.

Während der 35-jährige Andreas und sein 66 Jahre alter Vater Roni Zürker in den kommenden Monaten von der Spargelsaison voll in Beschlag genommen werden, wächst bereits die – möglicherweise – nächste Generation in der Dudenhofener Landwirtschaft heran. Wobei es bei den beiden Kindern von Andreas und Carolin Zürker noch ein bisschen früh ist, zu prophezeien, ob sie einmal in die Fußstapfen der Eltern treten werden – sie sind erst drei Jahre und acht Monate alt. Der Vater hofft jedenfalls, dass es auch in einigen Jahrzehnten noch Spargelanbau in Dudenhofen geben wird: „Es wird irgendwie weitergehen“, ist er trotz aller Schwierigkeiten optimistisch.