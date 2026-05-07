Feierkompetenz trifft Weinwissen: die Waldseer Palzwannerer laden zum Kult-Vatertagsgrillen am Rheindamm ein und haben neue Angebote für Weinliebhaber.

Die Waldseer Palzwannerer werden langsam seriös. Dieser befremdliche Gedanke drängt sich beim alljährlichen Pressetermin der liebenswürdigen Wander-Chaoten am „Stennerbriggel“ in Waldsee auf. Dabei beginnt alles wie gewohnt: Tisch mitten auf dem Feldweg aufklappen, Brotzeit ausbreiten, Dubbegläser auspacken. Doch dann gibt“s zur Begrüßung Winzer-Secco, bevor zur Schorle übergegangen wird. Nicht irgendein Riesling, sondern ausgewählte Tropfen, die erst einmal geschwenkt, beschnuppert und verkostet werden. Das hat seinen Grund: Die Palzwannerer haben neue Pläne.

Doch zunächst zurück zu den Anfängen: Die Palzwannerer sind eine lustige Truppe aus inzwischen neun Männern zwischen noch recht jung und lebenserfahren. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch Landrat Volker Knörr, was dem Ganzen einen Hauch offizieller Seriosität verleiht, der allerdings zuverlässig durch das restliche Verhalten der Gruppe wieder ausgeglichen wird.

Den Menschen Weinkultur näherbringen

Zum ersten Mal trafen sich die Männer 2011 an Vatertag zum Grillen am Rheindamm – eigentlich nur für sich. Doch es kamen so viele Menschen vorbei, dass sie seitdem an Christi Himmelfahrt für alle grillen, frittieren und Getränke ausschenken. So auch in diesem Jahr wieder am 14. Mai ab 10 Uhr open end. Inzwischen findet das Treffen auf der Wiese unterhalb des Restaurants Rheinblick statt. Getränke sollen nicht mitgebracht werden, Sonnenschirme bei Bedarf dagegen schon. Für Musik sorgen Aspen Eve und später die „DJ Teacher at Work“ – wobei dieser Begriff inzwischen etwas überholt ist, denn einer der Lehrer ist mittlerweile Landrat. Vom Erlös des Festes wird diesmal der Waldkindergarten Waldsee unterstützt.

Und nun zu den neuen Plänen, die etwas mit der zunehmenden Seriosität der Gruppe zu tun haben: Die Palzwannerer sind seit fast zwei Jahren ein eingetragener Verein – mit dem gemeinnützigen Ziel, den Wandersport und die Heimatpflege zu fördern. Und auch ein bisschen, um den Menschen die Weinkultur näherzubringen.

Über die Palzwannerer kann inzwischen eine Tour mit einem zertifizierten Kultur- und Weinbotschafter rund um Waldsee gebucht werden. Die Teilnehmer erfahren dabei viel über die Ortsgeschichte, über die eher unrühmlichen Weinbauversuche vergangener Zeiten, über Wein und die Pfalz. Verkostet werden sieben ausgesuchte Weine, dazu gibt es etwas Poesie und kleine Spielchen. Die Touren können über die Homepage des Vereins unter www.palzwannerer.de gebucht werden.

Nur begrenzt seriös geworden

Da die Palzwannerer also langsam von Weinkonsumenten zu Weinexperten mutieren, dem Feiern aber weiterhin nicht abgeneigt sind, möchten sie andere sowohl an ihren neuen Erkenntnissen als auch an ihrer Feierexpertise teilhaben lassen. Deshalb organisieren sie am 2. Oktober in der Waldseer Sommerfesthalle ein großes Weinfest, bei dem der „Woifeschtkänisch“ spielt.

Ganz seriös sind die Palzwannerer aber immer noch nicht geworden. Dank GPS verlaufen sie sich zwar nicht mehr im Wald und fast alle tragen inzwischen ein Pinguin-Tattoo – ihr Vereinslogo. Wo genau, bleibt allerdings meist ein gut gehütetes Geheimnis. Und vielleicht ist das auch besser so.

Die letzte Wandertour führte die Gruppe an die Mosel. Das Fazit: Moselwein sei schon in Ordnung. Allerdings sei die Weinprobe etwas zu nobel für die „Pälzer Buwe“ gewesen, die die Häppchenplatten bereits vor Beginn der Probe leergeräumt und den vorgesehenen Maximalkonsum des Rebensaftes deutlich überschritten hätten. Katastrophen blieben diesmal allerdings aus. Nur den kleinsten Palzwannerer verlor die Truppe zwischenzeitlich aus den Augen – er musste später vor der Tür übernachten.