Kompetitive Videospiele faszinieren Millionen Menschen – auch in den sozialen Medien. Großen Anteil daran hat die Agentur „Fellowkids“. Ihr Gründer lebt in Speyer.

Hans Gurk hat eine Menge Bilder gemacht von seinen besonderen Arbeitsplätzen. Er war schon in großen Arenen auf der ganzen Welt. Er twitterte und postete in London, Seoul oder Los Angeles über das, was da auf den Bühnen passierte: Meist stehen sich zehn Spieler in zwei Teams in einem Videospiel gegenüber. Tausende sehen und jubeln ihnen dabei in den Hallen zu, noch viel mehr fiebern an den Bildschirmen mit. E-Sports ist ein Phänomen, das Millionen begeistert. Dazu gehört auch „Content“, also Inhalt auf Social Media: Interviews mit Spielern, Grafiken, Eindrücke vor und hinter den Kulissen. Hans Gurks Agentur „Fellowkids“ liefert das alles und noch viel mehr.

Die Social-Media-Experten betreuen viele Spiele und mehrere Firmen. Sie waren schon für die Telekom oder für Red Bull tätig, die ebenfalls im Gaming-Bereich aktiv sind und eigene Events veranstalten oder Teams sponsoren. Ein weiterer großer Partner der Agentur ist Riot Games. Der US-amerikanische Entwickler ist bekannt für große Spiele wie League of Legends und Valorant, von denen es jeweils eigene Ligen, Turniere und ganze Weltmeisterschaften gibt – und Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Jüngstes Beispiel ist die „Valorant Champions Tour“ (VCT) in Berlin.

Events auf der ganzen Welt

Die Betreuung der „Games“ in den sozialen Medien ist aufwändig: „250 Spieltage im Jahr“, sagt Gurk. Der 41-Jährige hat die Agentur 2019 gegründet, zuvor selbst bei Riot im Marketing gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Anfangs sei er zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter und Büroräumen in Berlin ansässig gewesen. Als kurz darauf die Corona-Pandemie das Leben auf den Kopf stellte, lief alles im Homeoffice – was sich seitdem nicht mehr geändert hat. Inzwischen ist der gebürtige Speyerer in seine Heimat zurückgezogen, die Agentur hat hier ihren offiziellen Sitz. Seine Kollegen sitzen noch in der Hauptstadt, aber auch in Salzburg oder Nordrhein-Westfalen. Für Events reisen sie um die ganze Welt.

Die Palette an Inhalten, die „Fellowkids“ für Social Media produzieren, ist vielfältig. Dazu zähle klassische PR – beispielsweise Meldungen über Sperren und Regelverstöße, die einzelne Spieler begehen. Oft gehe es aber auch darum, bei Zuschauern im Vorfeld einen „Hype“ zu erzeugen: „Du musst den Leuten einen Grund geben, einzuschalten“, erklärt der Agentur-Gründer einen Ansatz. Vielfach gehe es um Storytelling, also darum, Geschichten zu erzählen. Geschichten über neue Spieler, beliebte Spieler und über besonders gelungene Aktionen während der Spiele zum Beispiel.

Stimmung wie beim Fußball

Oder über die Stimmung in den Stadien. Die sei ähnlich, wie man sie vom Fußball kennt, besonders bei den großen Turnieren. Die Kollegen von „Fellowkids“ sind dann mittendrin, fangen die Atmosphäre ein und transportieren sie zu den Bildschirmen. Neun Mitarbeiter beschäftigt die Agentur inzwischen. Sie müssen wissen, welche Posts gut ankommen, welche Trends gerade angesagt sind – und sie müssen sich mit den Spielen auskennen, die sie betreuen. Es gelte zum Beispiel einzuschätzen, welche Szenen wirkliche Höhepunkte seien. Schnelligkeit sei ebenfalls wichtig – viele Zuschauer hätten die Social-Media-Kanäle auf einem zweiten Bildschirm neben der eigentlichen Übertragung offen und wollten sich in Echtzeit darüber austauschen. Damit das reibungslos klappt, teile sich die Agentur ihre Aufgaben auf: Ein Kollege fängt die Stimmung ein, einer schneidet Höhepunkte, ein weiterer arbeitet mit Grafiken zu. Dabei stünden mehrere Zielgruppen im Blick: die „Hardcore“-Fans, Gelegenheitsspieler, die von Erklärvideos der Profis profitieren und besser werden könnten sowie Neulinge, die niederschwellig abgeholt werden sollen.

Die Agentur betreut zahlreiche Social Media Kanäle, denen teilweise Millionen Menschen folgen. Da spiele Professionalität eine bedeutende Rolle: Das Produkt müsse ansprechend aussehen. Am Ende solle alles auf die Reichweite einzahlen, die bei jedem Event wachsen soll. Das sei unter anderem davon abhängig, welche Teams und Spieler es in den Turnieren weit bringen. Gerade der mit Abstand erfolgreichste E-Sportler, der Südkoreaner Lee „Faker“ Sang-hyeok habe eine riesige Fangemeinde. Auch in Europa wachse die Bedeutung von E-Sports immer weiter, unter anderem durch Teams großer Influencer aus Spanien und Frankreich In Deutschland nehme das Interesse auch zu, lasse sich aber nicht an dem einen herausragenden Team oder Spieler festmachen. Schon 2015 hatte das WM-Finale von League of Legends die Berliner Uber-Arena mit 17.000 Plätzen gefüllt. Zudem finde das prestigeträchtrige E-Sports-Turnier „IEM“, bei dem das Spiel „Counter-Strike“ im Mittelpunkt steht, jährlich in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena statt. Auch die VCT sei gut besucht und beliebt. Sie wird in einem eigens von Riot angemieteten Berliner Fernsehstudio produziert.

Hans Gurks Kollegen sind auch dort vor Ort. Die nächsten großen Events führen „Fellowkids“ dann wieder rund um den Globus. Ein zweiköpfiges Team reise beispielsweise bald zu einem großen, sechswöchigen Turnier nach Südkorea. Im Sommer geht es noch nach Madrid, Paris oder in die USA.