Freuen Sie sich morgens eigentlich auch so auf den Weg zur Arbeit? Ich nicht. Grund dafür ist nicht die Tätigkeit in der Lokalredaktion, die macht Spaß. Der Grund ist: In Speyer und um Speyer herum wird an Straßen gebaut. Viel gebaut. Um nicht zu sagen, auf jeder möglichen Strecke meines Arbeitsweges wird gebaut. Kein Entrinnen. Sicher: Bauen und Erneuern ist richtig und wichtig. Aber es nimmt gefühlt kein Ende, alles kommt auf einmal. Ich fühle mich von Baustellen umringt.

Beispiele gibt es zur Genüge: Etwa die Sperrung zunächst zur Herstellung eines Fahrbahnteilers und jetzt im weiteren Verlauf der B39 oder die an der Kreuzung Hafenstraße/Am Heringsee. Die rot-weiß gestreiften Schilder kennen Autofahrer hierzulande zur Genüge. In der Wormser Landstraße zum Beispiel verengen sie den rechten Fahrstreifen kurz vor der Möglichkeit zum Linksabbiegen in die Viehtriftstraße. Richtig lustig wird es übrigens, wenn einmal wieder ein Güterzug die Wormser Landstraße quert. Dann staut sich’s nämlich hier mitunter weit zurück, auch ganz ohne Baustelle. Dreimal passierte mir das allein in der vergangenen Woche. Einmal sogar ohne dass sich die Schranken senkten.

Was hilft? Vielleicht sich über Aue- und Industriestraße zum Parkplatz in der Raiffeisenstraße vorarbeiten. Das geht besser und schneller, aber kurz vor dem dritten Kreisel der Straße leuchtet es rot. Eine Ampel hindert kurzzeitig am Weiterfahren. Schuld daran: Die Baustellenschilder, die – rücksichtslos wie sie sind – wieder die rechte Fahrbahn blockieren. Ab hier läuft’s dann schneller. Aber: Wer sich durch alle Baustellen gekämpft hat und dann noch bei der Redaktion in der Heydenreichstraße parken will, traf vorige Woche auf den Endgegner: Eine Baustelle blockierte zeitweise die Zufahrt. Immerhin die Ampel in der Auestraße ist seit Kurzem weg.