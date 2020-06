Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter Figuren, die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Lingenfeld“ erst wenige Stunden zuvor aufgestellt hatten, entwendet und beschädigt. Zudem gab es verbale Angriffe über Facebook. Das teilte BI-Sprecher Bertram Steinbacher am Dienstag der RHEINPFALZ mit.Die BI-Mitglieder sind geschockt und schwer enttäuscht: Am Samstagmorgen hatten sie Plakate aufgehängt und 20 Figuren im Ort aufgestellt, die Verkehrsteilnehmer dazu animieren sollten, freiwillig Tempo 30 zu fahren (wir berichteten). Am Sonntagmorgen mussten sie feststellen, dass vier Figuren verschwunden und einige an andere Orte gebracht worden waren. Die gestohlenen Figuren standen an der Jahnstraße, auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen, an der Apotheke und an der Einfahrt zum Hirschgraben.

„Wir wollten zunächst abwarten, ob sich jemand einen Scherz erlaubt hat“, begründet Steinbacher die späte Reaktion. Und fügt an: „Das war aber nicht so: Die Figuren sind nicht wieder aufgetaucht.“ Die BI hofft, dass das demnächst doch noch geschieht, zumal Kinder an deren Herstellung mitgewirkt hätten – darauf stolz gewesen und nun bitter enttäuscht seien. Sollten die Figuren verschwunden bleiben, behält sich die BI „weitere Maßnahmen“ vor. Repariert ist eine Figur, die in der Altspeyerer Straße stand und zerstört am Bahnhof aufgefunden wurde.

Negative Reaktionen zum Tempolimit gab es auch über Facebook: Unter anderem wurden die BI-Mitglieder als „Idioten“ bezeichnet.