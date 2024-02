Eine Elfjährige hat sich am Mittwoch auf ihrem Schulweg in der Speyerer Innenstadt verletzt. Sie überquerte gegen 7.50 Uhr laut Polizei zu Fuß die Judengasse. „Hierbei kam sie aufgrund von Bodenunebenheiten, ohne weitere äußere Einwirkungen zu Fall, stürzte auf die rechte Körperseite und verletzte sich am rechten Knie.“ Als das Mädchen aufstellen wollte, sei ein dunkles Auto an ihr vorbeigefahren. Der Fahrer habe noch gebremst, jedoch eine Berührung des Mädchens vermutlich am rechten Oberarm nicht verhindern können. Danach sei er in Richtung Kleine Pfaffengasse weitergefahren, ohne dem Mädchen zu helfen. Dieses habe es noch in die Schule geschafft, von wo die Polizei verständigt wurde, nachdem die Elfjährige über leichte Schmerzen im Oberarm geklagt habe. Die Ermittler bitten den Fahrer oder Zeugen, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.