Zwei Fahrradfahrer sind am Mittwochmorgen in Speyer verletzt worden, als sie mit Autos zusammenstießen: In der Maximilianstraße übersah laut Polizei ein Postzusteller beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn einen von links kommenden Radfahrer, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. In der Auestraße wollte eine 57-Jährige Pkw-Fahrerin vom Industriehof kommend nach links in die Franz-Kirrmeier-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz am Kopf und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.