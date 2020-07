Zunächst einmal auf zweieinhalb Wochen befristet ist das gastronomische Angebot, das die Stadt Speyer lokalen Schaustellern im unteren Domgarten ermöglicht: vom Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 16. August, plus Verlängerungsoption „nach enger Abstimmung mit den Teilnehmern“, so die Stadt am Freitag. Hintergrund: Den Firmen haben die Corona-bedingten Fest-Absagen ihre Lebensgrundlage nahezu komplett entzogen. „Es war mir ein Herzensanliegen, die in Speyer ansässigen Schaustellerinnen und Schausteller zu unterstützen und es ihnen unter der Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen zu ermöglichen, endlich wieder arbeiten zu können“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Das Angebot ist demnach jeweils mittwochs bis sonntags von 12 bis 21 Uhr im unteren Domgarten geöffnet. Sieben Verkaufsstände würden weitläufig verteilt: Patrick Barth (Biergarten), Birgit Lemke-Krieg (Biergarten), Heike Lemke-Schmidt (Crêpes), Anja Ruppert-Keller („Woiständel“), Thilo von Olnhausen (Süßwaren), Waltraud von Olnhausen (Crêpes) und Beate Wittmann (Fischeangeln).

In einer Hygieneschulung haben sich die Schausteller für die anstehenden Aufgaben gerüstet.