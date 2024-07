Es ist noch nicht so lange her: Ende Juli fand in Speyer einst der große Pressetermin statt, bei dem das Programm der Kaisertafel vorgestellt wurde. Mitte August tafelten dann auf der Maximilianstraße tausende Gäste. Jetzt gibt der veranstaltende Verein zur Förderung der Interessen der Hotellerie und Gastronomie auf.

Die Kaisertafel als öffentliches Großereignis in Speyer