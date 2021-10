Wir über uns: Fünf Jahre lang war ich freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion Speyer im Lokalsport. In dieser Zeit habe ich so ziemlich über jede Sportart geschrieben. Als Volontär rückt der Sport nun in den Hintergrund. Aktuell lerne ich andere Ressorts kennen.

Der Umstieg vom Lokalsport zu den Ressorts „Stadt“ und „Land“ ist mir bisher leichter gefallen, als ich dachte. Natürlich galt und gilt es, meinen Schreibstil ein wenig anzupassen. Während es im Sport viel um aktuelle Berichterstattung vom Spielfeldrand unter Zeitdruck geht, steht im Stadt-Ressort die Recherche im Vordergrund. Jeden Tag muss neu geplant werden, welches Thema behandelt wird und wie viel Platz es in der Zeitung und im Internet bekommt. Im Sport waren meine Hauptansprechpartner die Trainer, ab und zu vielleicht auch mal ein Spieler. Am Spielfeldrand war Beobachten besonders wichtig. Eine zweite Chance gab es nicht, wenn ein Tor gefallen war.

Beobachten gehört aber auch in den anderen Ressorts dazu. Die Ansprechpartner haben sich aber geändert: Bei vielen Fragen sind jetzt die städtischen Pressesprecherinnen Lisa Eschenbach und Annika Siebert wichtige Quellen. Frustrierend kann es mal werden, wenn man über Stunden hinweg Gesprächspartner zum Beispiel telefonisch nicht erreicht.

So vielfältig wie im Lokalsport sind die Themen auch im Stadt-Ressort. Neben viel Zeit am Telefon und mit dem Schreiben von E-Mails ging es für mich auch mal raus an die frische Luft. Drei Stunden bin ich in der vergangenen Woche mit dem Elektroauto durch die Domstadt gefahren und habe verschiedene Ladepunkte für einen Bericht getestet. Langweilig wird es also so schnell nicht in diesem Beruf.

Die Sportberichterstattung kann und will ich aber nicht ganz loslassen. Über das eine oder andere Spiel zu schreiben, ist für mich sicher auch in Zukunft noch drin.

Der Autor

Timo Konrad ist gerade 25 Jahre alt geworden. Nach dem Abitur 2016 und einem freiwilligen sozialen Jahr bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft schloss er 2021 sein Studium der Publizistik und Wirtschaftswissenschaft in Mainz ab. Seit Oktober 2021 ist er Volontär bei der RHEINPFALZ