Mit 3,53 Promille war ein 27-jähriger Radfahrer aus Speyer am Dienstagabend unterwegs. Das zumindest ist das Ergebnis des Atemalkoholtests, den die Polizei bei dem Mann durchführte, nachdem dieser zuvor mit dem Fahrrad gestürzt war. Laut Polizeibericht geschah das, als der 27-Jährige von der Pfaugasse nach rechts in die Johannesstraße abbiegen wollte. Dabei touchierte er den Bordstein, stürzte und verletzte sich am Kopf. Eine Passantin verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. „Aufgrund des vor Ort wahrnehmbaren Alkoholgeruchs ergibt sich schnell der Verdacht, dass hier möglicherweise der übermäßige Zuspruch von Alkohol unfallursächlich sein könnte“, heißt es im Bericht der Beamten. Der Radfahrer kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 27-Jährigen kommt zudem eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.