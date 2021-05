Artur Ranzenberger (67) ist seit vielen Jahren Angler und Jäger. Er hat auf seinem Anwesen einen vielfältigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen. Auch während der Corona-Krise ist die Natur für Ranzenberger ein sicherer Hafen.

An einem sonnigen Morgen im April erwartet Artur Ranzenberger auf seiner überdachten und mit einer Fensterfront versehenen Terrasse treue Besucher. „Eigentlich müssten sie sich langsam blicken lassen. Warm genug ist es schon. Vielleicht weht ihnen der Wind noch zu stark“, überlegt der 67-Jährige. Kurz vor 12 Uhr ist dann erst ein Brummton zu hören. Gleich darauf fliegt ein großes Insekt auf die Terrasse und schaut sich dort um. „Das ist die blauschwarze Holzbiene!“, ruft Ranzenberger angesichts des ersehnten Gastes aus.

Die Flügel von Xylocopa violacea, so lautet ihr wissenschaftlicher Name, glänzen je nach Lichteinfall blau-violett. Deshalb wird sie auf Deutsch auch als Violettflügelige Holzbiene bezeichnet. „In einem Zunderpilz an der Wand sind mehrere Niströhren der Holzbienen“, freut sich Ranzenberger darüber, dass Vertreter einer der größten Wildbienenarten Europas schon mal bei ihm eingezogen sind.

Ab April beginnt wieder die Suche von Xylocopa violacea nach Nistmöglichkeiten in Alt- beziehungsweise Totholz. Das bietet der 67-Jährige auf seinem Anwesen in der Felkestraße in Speyer-West ebenso an, wie Pflanzen, die den Bienen reichlich Pollen und Nektar spenden.

Waidman und Angler

„Als ich 1982 zu meiner Frau nach Speyer gezogen bin, gab es nordwestlich des Felkewegs noch kein Gebäude. Dort war bis zum Wald alles Brachland“, blickt der pensionierte Postbeamte zurück. Wegen der nicht allein in Speyer zunehmenden Versiegelung der Landschaft hat der aus Osterburken-Bofsheim im Neckar-Odenwald-Kreis stammende Naturfreund das komplette Grundstück in einen Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere verwandelt. Dort gibt es einen Teich im Vor- und im rückwärtigen Garten, Bäume wie Ahorne, Pfirsich und mehrere Feigenbäume. Vögeln, Igeln, Libellen, Kröten und Schlupfwespen bietet der 67-Jährige mit Nistkästen, Totholzhaufen, Wasserflächen und mit etlichen durchlöcherten Hölzern ebenfalls Jagd-, Fortpflanzungs- sowie Nistgelegenheiten.

Wie sein Großvater und Vater ist Ranzenberger ein Jäger geworden. Bald nachdem der Postbeamte begann, sich als Waidmann und auch als Angler zu betätigen, engagierte er sich auch aktiv im Naturschutz. 1978 ging es damit los. „Ich habe an der Abendakademie alle Kurse, die es gab, zu Naturwissenschaften belegt“, sagt Ranzenberger

Sein Wissen gibt er bis heute etwa als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Erlebnisschule Wald und Wild an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiter; ob beim Walderlebnistag in Hanhofen oder bei Waldjugendspielen. Zudem übernahm er etliche Ehrenämter bei den Jägern und auch beim Angelsport- und Fischzuchtverein Speyer, bei dem er langjähriger Schriftführer ist.

Dem gläubigen Christen ist es wichtig, „andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte“. Das Gebot der Nächstenliebe lebt er mit seinem ehrenamtliche Engagement als Schriftführer bei der Gewerkschaft Verdi und im Seniorenbeirat der Post ebenso wie als Waisenbetreuer und als Mitarbeiter beim Deutschen Roten Kreuz – ob in der Flüchtlingshilfe, in Kleiderläden oder bei Blutspenden. „In der Corona-Zeit fehlt leider oft der direkte zwischenmenschliche Kontakt. Telefonate und Pakete, die ich an der Tür ablege, gleichen das wenigstens ein bisschen aus“, sagt Ranzenberger.

Besondere Geschmackserlebnisse

Der 67-Jährige zieht auch eine Reihe an Nutzpflanzen wie Tomaten und Paprika für seinen Hausgarten heran. „Ich säe immer viel aus. Wenn dann etwas übrig ist, gebe ich davon an Freunde und Nachbarn ab“, sagt er. Er kocht selbst und hat zudem vor zwei, drei Jahren das Räuchern für sich entdeckt – ob Rehfleisch oder Hecht, besondere Geschmackserlebnisse sind garantiert. Als Christ nehme er jedoch auch diese Genüsse nicht für selbstverständlich. „Ich bedanke mich immer mit einem Gebet, wenn es etwas im Überfluss gibt. Wir haben die Verantwortung, nur so viel von der Natur zu entnehmen, dass es ihr insgesamt nicht schadet“, ist er überzeugt.