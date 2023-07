Weil sie beim Radfahren mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt war, ist eine 15-Jährige am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Hetzelstraße/Mausbergweg mit einer anderen Radlerin zusammengestoßen. Beide Frauen stürzten zu Boden und verletzten sich. Wie die Polizei berichtet, kam die 15-Jährige aus dem Mausbergweg und wollte nach links in die Hetzelstraße abbiegen. Weil sie von ihrem Handy abgelenkt war, übersah sie dabei eine 49-jährige Radlerin, die von der Hetzelstraße nach rechts in den Mausbergweg fuhr. Die Polizei warnt vor der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Insbesondere im Stadt- und Feierabendverkehr sei dies gefährlich. Außerdem handele es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit.